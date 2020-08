Skarp kritik: Udbetalte millioner af skattekroner

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på ditte.lynge@eb.dk

To offentlige myndigheder udbetalte 218 millioner kroner på et tilsyneladende dybt mangelfuldt grundlag.

Det viser en aktindsigt i bogholderiet hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Jammerbugt Kommune, som fra 2012 til 2018 stod for inventaret på asylcentre rundt i landet.

Det møder skarp kritik fra flere eksperter.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, hvordan Udlændingestyrelsen - der i sidste ende dækkede alle udgifterne - ikke førte nogen kontrol med, hvad de 218 millioner blev brugt på.

Styrelsen bad eksempelvis aldrig om at se en eneste faktura.

Nu viser Ekstra Bladets aktindsigt, at netop fakturaerne er yderst sparsomme og kortfattede.

I adskillige tilfælde er det umuligt at efterprøve, om firmaerne rent faktisk leverede det stykke arbejde eller de varer, de fik penge for.

Dybt mangelfulde

Kim Klarskov Jeppesen, professor i revision ved CBS, har gennemset adskillige fakturaer fra to af de selskaber, der fik flest penge i perioden, og han undrer sig.

- Kravet er, at man skal kunne kontrollere, hvad der bliver købt, og om man har modtaget det. Og det vil man ikke kunne på baggrund af de fakturaer, jeg har set.

- Ud fra det, må det være svært at godkende en udbetaling, og det virker umiddelbart problematisk, siger han og understreger, at han udtaler sig på baggrund af det materiale, han har set.



Den 57-årige kvinde med initialerne 'GC' stod stod for inventaret på asylcentrene i perioden 2012-2018. Hun købte blandt andet stort ind hos hendes kærestes firma. Foto: Anthon Unger

'Vagt efter aftale'

En gennemgang af fakturaerne fra to af de største leverandører i perioden viser, hvor lidt firmaer tilsyneladende har skullet oplyse for at få del i asylmillionerne.

Vagtfirmaet Global Security Service fik i alt udbetalt 14,7 millioner kroner fra 2012-2016 og var således den tredjestørste leverandør.

Firmaet sendte flere gange fakturaer med beskrivelser som 'vagt efter aftale', uden at aftalen blev udspecificeret, og fik på den baggrund udbetalt flere hundrede tusinde kroner.

I dag kan ingen svare på, hvad 'efter aftale' betyder. Og der ligger intet på skrift hos hverken Ejendomsstyrelsen eller Jammerbugt Kommune, som hyrede vagtfirmaet.



Her ses et klassisk eksempel på, hvordan fakturaerne fra vagtfirmaet ser ud. Denne er sendt til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i år 2013 og lyder på den nette sum af knap 400.000 kroner 'efter aftale'.



'Mandskab'

De samme typer af mangelfulde fakturaer genfinder man hos transportfirmaet Stokholm Transport. Firmaet fik i alt udbetalt 25,8 millioner kroner i perioden og var dermed den største leverandør i perioden.

Transportfirmaet skrev i flere tilfælde blot et antal 'mandskab' på fakturaen og opkrævede blandt andet 270.000 kroner for dette.

Der står intet på fakturaerne om, hvor mange timers arbejde beløbene dækker over. Intet om, hvad det er for en aftale, eller hvor transportfirmaets 'mandskab' arbejdede.

I et andet tilfælde sendte firmaet en regning for 'kørsel + mandskab' på 273.000 kroner.



Her ses faktura sendt fra Stokholm Transport til Forsvaret i 2014. Her står intet om, hvor mandskabet arbejdet, eller hvor lastbilerne har kørt til eller fra.

Hverken Jammerbugt Kommune eller Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan fremvise kontrakter eller anden dokumentation, der kan opklare, hvad der mere præcist blev lavet for pengene.

Betroet medarbejder

Ekstra Bladet har de seneste måneder afsløret, at en kvindelig betroet medarbejder, som var ansvarlig for Udlændingestyrelsens inventar fra 2012-2018, foretog en række mistænkelige dispositioner.

Hun lejede blandt andet sin kærestes lager, til hvad der efter alt at dømme var en heftig overpris, ligesom hendes kæreste blev hyret af Stokholm Transport, når selskabet fik opgaver af den betroede medarbejder.

Stokholm Transport ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge firmaet har sendt videre til kærestens firma.

Kan udnyttes til svindel

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Jammerbugt Kommune bekræfter, at de ligger inde med lige præcis nul aftaler, nul kontrakter samt nul dokumenter om udbud, når det kommer til de leverandører, der fik del i Udlændingestyrelsens mange millioner.

Dermed er der ingen mulighed for i dag at undersøge, om pengene blev brugt efter reglerne.

- Det er klart, at hvis man i Jammerbugt Kommune og Ejendomsstyrelsen har indkøbsafdelinger, der i stor stil køber ind, uden der er nogen som helst kontrol med, at det man bestiller og betaler for, rent faktisk er blevet leveret, så øger man risikoen for, at der er nogen, der vil udnytte det til at svindle, siger professor Kim Klarskov Jeppesen.

Jammerbugt Kommune varetog inventaropgaven fra 2015-2018, og lukkede først sin asylafdeling i 2019. Alligevel er alt ud over de udleverede fakturaer i kommunen pistvæk. Og ingen i kommunen ved hvorfor.

- Det virker overraskende lemfældigt, hvis man ikke har dokumenteret de regnskabsmæssige registreringer mere omhyggeligt med interne notater og grundbilag. Det havde været en indlysende simpel ting, siger Per Nikolaj Bukh, professor i offentlig økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Risiko for svindel

Der er dog en mulighed for, at regnskabsmaterialet på et tidspunkt har fandtes, men er blevet slettet, understreger de to professorer.

- Det forekommer relativt hyppigt, at hvis nogen laver svindel, så prøver de at destruere bagvedliggende materiale, så ingen kan gå tilbage og tjekke. Så hvis Forsvaret eller kommunen ikke kan udlevere simple ting som bilag eller indkøbsordrer, der dokumenterer, hvad der egentlig er blevet købt, kan man godt blive yderligere mistænksom, siger Kim Klarskov Jeppesen.

Han fortæller videre, at det 'hører til sjældenhederne', at han hører om store mængder regnskabsmateriale, der ved et uheld bliver slettet inden for det offentlige.

Jammerbugt Kommune har bekræftet, at den ikke har oplevet hackerangreb, IT-nedbrud eller andet, der ville kunne forklare, at de mange siders regnskabsmateriale, der ifølge reglerne burde findes, pludselig skulle være blevet destrueret.