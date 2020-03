Skarpt angreb mod Sundhedsstyrelsen: - Ikke gennemtænkt

Hver dag får Lars Christensen hjælp af ældreplejen.

Han har mistet begge ben og er afhængig af, at hans plejer hjælper med alt fra rengøring til bleskifte.

Derfor vækker det også bekymring hos den 70-årige pensionist fra Valby i København, at hjemmeplejere skal besøge ældre og svage, selvom de er blevet hostet på eller har givet hånd med en coronasmittet.

Kun hvis de har symptomer, skal de tage hjem.

Han mener, at hjemmehjælpen bør blive sendt hjem, alene hvis man har været i nær kontakt med en coronasmittet.

- Ja, det synes jeg. Absolut. De kan komme til at smitte andre, siger Lars Christensen.

- Vi holder en vis afstand til hinanden. To-tre meter, hvis ikke mere. Normalt kører jeg ind i soveværelset, mens hun går og gør rent. Det er for at undgå smitte, siger Lars Christensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ansatte i sundheds- og ældresektoren fortsat går på arbejde, selv hvis de har været i nær kontakt med en person smittet med coronavirus.

Retningslinjerne er sendt ud til Kommunernes Landsforening og landets regioner fredag i sidste uge, og her fremgår det, at ansatte i ældresektoren skal møde på arbejde, selv hvis man er blevet hostet på af en coronasmittet.

Hvad er nær kontakt Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist covid-19. Personer med direkte fysisk kontakt, eksempelvis ved at give hånd, med en person, som har fået påvist covid-19. Personer, som har haft direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist covid-19, eksempelvis hvis man er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde. Personer med tæt kontakt 'ansigt-til-ansigt' inden for to meter i mere end 15 minutter, eksempelvis samtale med person, som har fået påvist covid-19. Personer, som har været i et lukket miljø, eksempelvis et klasseværelse eller mødelokale, i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist covid-19. Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med covid-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder. (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er der store problemer med retningslinjerne. Meget tyder nemlig på, at man kan smitte inden, man får symptomer.

- Vi ved jo med rimelig stor sikkerhed, at man godt kan smitte lige op til, at man får symptomer, så der er et vindue på en til to dage, hvor man i princippet kan smitte både kollegaer, ældre og patienter, hvis man følger de retningslinjer, siger han til Ekstra Bladet.

Han mener ikke, at retningslinjerne er gennemtænkte.

- Jeg tænker, at de (Sundhedsstyrelsen red.) må være meget hårdt presset, og jeg tænker også, at det ikke er helt gennemtænkt. Ud fra et smittespredningsmæssigt synspunkt er det ikke optimalt, siger han.

Presser citronen

Netop de ældre har ellers gentagne gange fået at vide, at de er i risikogruppen.

Derfor er det heller ikke hensigtsmæssigt, at personale i ældresektoren ikke skal sendes hjem, hvis de har været i direkte kontakt med en coronasmittet.

- Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt. Det må jeg da indrømme.

- Jeg mener, at hvis man går og smitter på sin arbejdsplads, så kan det ramme andre kollegaer, som man har brug for, fordi man presser citronen så meget, men også patienter og de ældre, som man har omgang med, siger Allan Randrup Thomsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommuner følger anbefaling

Kommunerne tager Sundhedsstyrelsens regler til sig.

Ekstra Bladet er besiddelse af intern mail tilsendt medarbejdere i Kolding Kommune, hvor ansatte i sundheds- og ældresektoren får besked på, at de skal gå på arbejde, selv om de har været i nær kontakt med en coronasmittet.

Thomas Boe, der er kommunaldirektør i Kolding Kommune, bekræfter tiltaget.

- Vi bekymrer os naturligvis om vores medarbejdere, men da vi ikke har den lægefaglige baggrund, som de har i Sundhedsstyrelsen, har vi valgt at følge styrelsens råd og vejledning og giver den videre til vores medarbejdere og ledere, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række andre kommuner heriblandt Aarhus, Odense og København. De følger alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer.