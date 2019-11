Skat betaler millionbøde

Den danske stat kommer ikke til at nyde godt af de 110 millioner kroner, der er blevet givet i bøde til tyske udbyttebagmænd

Det bliver Skat, der betaler den enorme millionbøde på 110 millioner kroner for bedrageri, der ellers blev givet til tyske udbyttebagmænd en sag om svindel for flere milliarder.

Det skriver Politiken og TV2.

Bøden bliver nemlig trukket fra det beløb på 1,6 milliarder kroner, som en række af sagens bagmænd aftalte at betale til Skattestyrelsen i maj i et forlig med den tyske bank North Channel Bank.

En del af forliget fra maj var, at hvis North Channel Bank, som to af bagmændene er skjulte ejere af, skulle blive idømt en bøde i Danmark, skulle den trækkes fra de 1,6 milliarder kroner.

Skatteminister Morten Bødskov (S) kalder det nødvendigt, at forliget blev konstrueret på den måde.

- Jeg kan godt forstå, hvis det klinger mærkeligt i den almindelige danskers ører, at betalingen af bankens bøde indgår som en del af forligssummen, siger Morten Bødskov.

- Men som jeg har fået det udlagt, så har det været et nødvendigt vilkår for at kunne lande forliget og på den måde få et stort milliardbeløb tilbage i den danske statskasse, siger han til Politiken.

Han tilføjer, at alternativet kunne være et årelangt retsopgør i USA med dyre advokatretninger.

De 1,6 milliarder kroner skal falde til Skattestyrelsen, når North Channel Bank i løbet af de kommende måneder forventes at blive solgt.

Hos Skattestyrelsen påpeger fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen, at forliget er et komplekst juridisk dokument.

Det består af flere elementer, der er gensidigt afhængige af hinanden, hvilket kan gøre det svært at forstå for udenforstående - især hvis man læser dem hver for sig.

- Der er tale om et rigtig godt forlig for Danmark. Vi har handlet alle risiciene ved langtrukne retssager af med forliget og får hurtigt pengene hjem i kassen igen. Så missionen, som den er givet til Skattestyrelsen, er lykkes, siger Steen Bechmann Jacobsen i en pressemeddelelse.

Samlet beløber sagen om svindel med dansk udbytteskat sig til 12,7 milliarder kroner.

Skattestyrelsen har som mål at få alle penge retur, men har tidligere varslet, at det er realistisk at få omkring seks milliarder kroner tilbage.

Det ventes desuden at ville koste omtrent to milliarder kroner i advokatregninger at få pengene hjem.

