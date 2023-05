Skat-direktører høster bonusser trods skandale

Massive forsinkelser og budgetoverskridelser for milliarder af skattekroner.

Sagen om de nye ejendomsvurderinger har siden 2015 udviklet sig til en sand farce. Bag udrulningen af vurderingerne står Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som vedligeholder og udvikler skatteforvaltningens it-systemer.

Trods skandale-projektet kan fem ud af seks underdirektører i styrelsen nu se frem til at modtage en bonus for 2022.

Det skriver Version2 på baggrund af en aktindsigt.

Fire direktører er indstillet til at modtage det maksimale bonusbeløb på 100.000 kroner, mens en enkelt tildeles 75.000 kroner. Den sidste underdirektør tiltrådte sin stilling i februar og modtager derfor ikke bonus.

- Jeg mener, at den måde, mange af de her bonusordninger er strikket sammen på, er helt forkert. Folks retsfølelse bliver krænket, og man kan heller ikke andet end at ryste på hovedet, siger Dennis Flydtkjær, Danmarksdemokraternes it-ordfører, til Version2.

'Kompleksitet og svaghed'

Bonus-høsten står i kontrast til de enorme budgetoverskridelser i sagen om nye offentlige ejendsomsvurderinger. Det oprindelige budget lød i 2015 på 81 millioner kroner. I november 2021 vurderede Rigsrevisionen så, at regningen nærmere ville lyde på 3,6 milliarder kroner.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens direktør, Niels Gotfredsen, som har godkendt bonusserne, vil ikke fortælle Version2, hvad der ligger til grund for indstillingerne.

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, siger til mediet, at bonusordninger uden på forhånd fastsatte krav til resultater udgør en 'kompleksitet og svaghed'.

Niels Gotfredsen, direktør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, vil ikke oplyse, hvad der præcis ligger til grund for bonusserne. Foto: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

- Normalt har man nogle mål, altså en resultatplan som specificerer styrelsens opgaver, og så knytter man udbetalingen af bonusserne op på, hvorvidt de løses og hvor tilfredsstillende resultatet er, siger professoren.

Han uddyber, at der kan være gode grunde til ikke at give begrundelser - eksempelvis hvis man som leder dygtigt har håndteret udfordringer og personalesager under højt arbejdspres.

Brød selv skatteregler

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Udviklings- og Forenklingsstyrelsens direktør, Niels Gotfredsen, har overtrådt selskabs- og skattelovgivningen.

Det var tilfældet, da han i sit private selskab udbetalte et udbytte på 110.000 kroner.

Ifølge direktøren fik han i 2020 udbetalt fuldt udbytte, uden der var blevet indeholdt skat. Dengang lød det, at der var sket en fejl.

'Jeg er ikke ekspert i regnskab og revision og har derfor altid haft tilknyttet anerkendte revisorer til at rådgive mig og aflægge regnskaber m.m. for mig. Jeg kom til at begå en fejl, og det er jeg selvfølgelig superærgerlig over,' skrev Gotfredsen i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge Gotfredsen drejede det sig om 30.000 kroner, der ved en fejl ikke var blevet betalt.

At fem ud af seks underdirektører i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen nu modtager store bonusser er dog ikke en fejl, lyder det fra direktøren.

'Det er helt rimeligt, at der udbetales engangsvederlag i den størrelsesorden til de ansvarlige direktører, også selvom det er høje beløb, og der fortsat er svære udfordringer foran os,' skriver han til Version2.

