Skat: Du skal åbne dette brev

Mandag er der ting og sager i din e-Boks, hvis du endnu ikke har tjekket din opgørelse.

Skattestyrelsen sender et digitalt brev ud til mere end en million danskere, som ifølge styrelsen bør tjekke årsopgørelsen.

Det skriver de på Twitter.

'Fra i dag skriver vi ud til 1,1 mio. borgere, der endnu ikke har tjekket deres årsopgørelse. Når vi sender besked til så mange, ved vi, at der kan opstå i tvivl om, hvorvidt henvendelsen er fra os.'

Skattefar hacker ikke

Ifølge underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen er målet at få borgerne til at tjekke, om oplysningerne i årsopgørelsen stemmer overens med virkeligheden.

- Grunden til, at vi går ud med denne meddelelse, er, at vi sender breve ud til 1,1 millioner borgere, som ikke har tjekket årsopgørelsen. Når vi sender så mange private mails og sms'er, kan folk godt blive i tvivl om, om det er rigtig kommunikation fra Skattestyrelsen. Derfor prøver vi at informere om, at disse meddelelser er rigtige.

-Målet er at få borgerne til at tjekke deres årsopgørelse, så vi kan få borgeren til at se, om tallene stemmer overens.

- Folk er tit nysgerrige på, om det er rigtigt, at beskeden kommer fra os fra Skattestyrelsen.

- Vi beder aldrig i en mail, i en sms eller i e-Boks borgeren om at opgive personoplysninger eller bankoplysninger i forhold til deres årsopgørelse, siger Jan Møller Mikkelsen.

Første udbetaling af overskydende skat sker 8. april.

Deadline for at rette årsopgørelsen er 1. maj.