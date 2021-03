Skat erkender fejl i årsopgørelsen

Hundredtusinder af danskere væltede for nylig ind på skat.dk for at tjekke, om der skal penge ind på kontoen, eller om det er frem med den store tegnebog.

Men beløbet på skærmen var i mange tilfælde forkert. Og tusindvis af danskere risikerer nu at skulle betale penge tilbage til Skat.

Det erkender Skattestyrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

Manglede helligdage

2020 blev hjemmearbejdspladsens år. Af samme grund valgte Skattestyrelsen at nulstille alle borgeres kørselsfradrag og lave en guide, der skulle hjælpe til at indtaste det korrekte antal dage.

Men guiden var fejlbehæftet, og det betyder, at mange danskere fra 12.-15. marts er kommet til at indtaste et for højt kørselsfradrag i forhold til, hvad de er berettiget til.

Skattestyrelsens guide havde nemlig ikke taget højde for helligdage.

Skat beklager

Det drejer sig om syv dage i alt. Skattestyrelsen blev opmærksom på fejlen 16. marts, som blev rettet 18. marts

'Der er tale om en mangel i de tekster, der skal hjælpe borgerne til at opgøre det antal dage, de har været på arbejde, og det beklager jeg selvfølgelig', skriver underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig i en mail.

600.000 rettelser

Omkring 600.000 gange blev der rettet i kørselsfradragsfeltet i løbet af den uge, hvor fejlen gjorde sig gældende.

Karoline Klaksvig afviser dog, at ansvaret hvilet på Skattestyrelsen.

'Både i år og tidligere har det været borgernes ansvar, at de alene angiver det fradrag, de er berettiget til. I år har været et særligt år på grund corona med hjemsendelser for mange. Og dermed kan det være sværere at huske hvilke dage, man har været fysisk på arbejdet og dermed være berettiget til kørselsfradrag.

At året har været specielt ændrer dog ikke på, at det er borgerens ansvar ikke at tage fradrag for mere, end man er berettiget til', skriver Klagsvig i en mail.