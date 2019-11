Skat i kæmpe brøler: Over 100.000 har fået forkert opgørelse

Har du også modtaget en mail fra Skat om ændringer i årsopgørelsen? Skriv til os på 1224 (alm. SMS-takst) eller mail 1224@eb.dk.

Studser du også over en mail fra Skat om, at din årsopgørelse pludselig skal rettes på grund af nye oplysninger? Så er du langtfra den eneste.

Tirsdag har over 100.000 danskere fået en enslydende mail, hvori der står, at de skylder penge på grund af ændringer i beskæftigelsesfradrag og børnebidrag.

Men mailen burde slet ikke være sendt.

Det er en fejl, oplyser Skattestyrelsen til Ekstra Bladet.

- Der er tale om 110.000 danskere, som har modtaget mailen. Vi er i gang med at rette forholdet op. Det får ingen effekt, fortæller Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Sender bolden videre

Men fejlen lægger slet ikke hos Skattestyrelsen, der sender bolden videre til Udbetaling Danmark. Her skal man angiveligt have videregivet forkerte oplysninger om en gruppe borgere.

Ifølge Skattestyrelsen er det enlige forsørgere, der ved en fejl har fået at vide, at de ikke har fået et fradrag, som de dog er berettiget til.

Det er denne mail, tusindvis af danskere har fået. Privatfoto

Ekstra Bladet har været i kontakt med adskillige danskere, der har modtaget mailen.

De har fået at vide, at de skal betale mellem 5300 og 7000 kroner tilbage, og mailen kom som et chok for dem. Ingen af dem, Ekstra Bladet har talt med, har hørt fra Skattestyrelsen og fået at vide, at der er tale om en fejl.

- Det er først nu, hvor du fortæller mig det. Vi er mange, der har fået samme mail, men ingen har fået at vide, at de ikke skal reagere på den, siger en enlig forsørger, der ikke ønsker sit navn frem.

Har kendt fejlen i flere timer

Over for Ekstra Bladet fortæller Karoline Klaksvig, at Skattestyrelsen har kendt til problemet med den forkerte mail siden tirsdag eftermiddag.

Hvordan kan det være, at I endnu ikke har fortalt danskerne, at der er tale om en fejl?

- Vi skal naturligvis først finde ud af, hvad fejlen er, og hvad omfanget er. Det er på vores akutliste.

Der sidder over 100.000 enlige forsørgere og tror, at de skal betale tusindvis af kroner tilbage i skat. Kan de være rigtigt, at de skal høre fra Ekstra Bladet, at der er tale om en fejl?

- Vi kommer selvfølgelig ikke til at trække pengene. Men vi skal jo først finde ud af, hvad fejlen er og hvad omfanget er. Jeg tænker ikke, at det er mærkeligt, at vi først finder ud af de ting, før vi kommunikerer videre ud til folk.

- Men det er selvfølgelig beklageligt, lyder det fra underdirektør Karoline Klaksvig.