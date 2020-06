Skat i ny møgsag

Skattestyrelsen har opkrævet fire en halv milliard for meget. Skal tilbagebetale mindst halvanden milliard

Skattestyrelsen har opkrævet cirka 4,5 milliarder kroner for meget i renter fra en række virksomheder i de såkaldte gennemstrømningssager.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen har opdaget, at man siden 2008 har anvendt forkerte rentesatser i sagerne.

Kammeradvokaten har ligeledes vurderet, at praksis har været forkert.

Fejlen vedrører 42 af de i alt 48 såkaldte gennemstrømningssager, hvor selskaber har udbetalt udbytte, renter og royalties for i alt 30,3 milliarder kroner - uden at de har indeholdt kildeskat til Danmark af beløbene.

Skattestyrelsen har i disse sager sendt regninger for i alt 6,7 milliarder kroner - men det beløb har vist sig at være 4,5 milliarder for højt.

Fra 2011 til 2019 er der sket en indbetaling af cirka 1,5 milliarder kroner i renter fra de 42 virksomheder.

Hvorvidt det ender med at være 1,5 milliarder, som Skattestyrelsen nu skal betale tilbage er endnu uvist, skriver styrelsen.