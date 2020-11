Skat knalder kiosker for millioner

Restauranter, kiosker og caféer er blevet knaldet af Skattestyrelsen, der samlet har hentet 52 millioner kroner over to år

Det er lykkedes Skattestyrelsen at afsløre en lang række frisører, restauranter og kiosker efter 1260 uanmeldte kontrolbesøg gennem 2018 og 2019.

Og nu er regnestykket gjort op: Der er sendt ekstra skatteregninger af sted for 52 millioner kroner.

Det fortæller styrelsen til Ekstra Bladet, og skatteminister Morten Bødskov (S) sætter pris på resultatet:

- Det er helt uacceptabelt, og derfor er det også godt, at kontrollen nu øges, så dem, der snyder, ved, at vi kommer efter dem, siger han.

Skatteminister Morten Bødskov (S) er glad for, at skattemyndighederne har fundet 52 millioner ekstra til statskassen. Foto: Miriam Dalsgaard

Konkret er virksomhederne blevet taget i at benytte sort arbejde.

- Der er en række gennemgående problemer, som vores folk løbende støder på, siger Morten Bødskov.

Det udmønter sig i, at der ikke bliver indberettet a-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Varer bliver ikke slået ind på kasseapparatet. Der mangler kasseafstemninger, ligesom der ikke bliver indberettet moms, og bogføring samt regnskaber er mangelfulde, lyder det.

Kigger på nye initiativer

Fra 2024 bliver der i stigende omfang krav om digitale kasseapparater i blandt andet caféer, værtshuse, diskoteker, kiosker og restauranter. Desuden overvejer regeringen, om der der skal være øget brug af ekstern revision, siger Morten Bødskov.

- Vi sidder og vurdere nye initiativer omkring revisorpligten, og der er klart, at det ville være et virkeligt godt bidrag til det her. Det er også det, som vores folk konstaterer, når de er ude: At regnskaber og bogføring er mangelfulde. Det er noget af det, som en pligt omkring revisorpåtegning vil hjælpe med, siger han.

Skattestyrelsen oplyser, at cirka ti procent af kontrolbesøgene er foregået hos købmænd, kiosker samt frugt- og grøntforretninger. De står også for ti procent af de nye indtægter til statskassen. Cirka halvdelen er gennemført hos restauranter, pizzeriaer, caféer og værtshuse. Den del står for cirka 43 procent af de 52 millioner. Den resterende del er fordelt på en række øvrige brancher, lyder det.