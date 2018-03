SKAT lukker op: Nu kan du tjekke din årsopgørelse

Der er netop blevet lukket op for adgangen til årsopgørelsen for 2017 - ventetiden er allerede mere end en time

For kort tiden blev der givet adgang til årsopgørelsen, oplyser SKAT. Dermed blev der igen i år tyvstartet på offentliggørelsen, som officielt først sker på mandag.

Allerede få minutter efter, at der blev lukket op, stod flere end 90.000 i kø, og ventetiden er lige nu over en time.

Sådan så det ud, da vi trykkede på knappen. Lige nu er der over 130.000 i kø til at se #årsopgørelsen. Vi lukker 1.400 ind hvert minut #skatdk pic.twitter.com/WrAeYfBlBd — Skattefar (@Skattefar) March 9, 2018

Og det er ikke usædvanligt. Sidste år registrerede SKAT således 2,8 millioner, der loggede ind på TastSelv de første to og en halv dage:

- Vi har en meget høj spidsbelastning lige omkring åbningstidspunktet, der så aftager lige så stille og roligt hen mod slutningen af den første uge.

- Efter 14 dage har vi normal drift, siger Jørgen Bo Madsen, der er chef for person- og ejendomssystemer hos SKAT, til Ekstra Bladet.

Det er vigtigt at tjekke tallene på årsopgørelsen, lyder rådet fra SKAT.

Kan være ustabilt

SKAT advarer samtidig om, at indtil på mandag er systemerne fortsat 'i test' og kan være ustabile:

- Man skal huske på, at årsopgørelsen består af mange servere, databaser og systemer, der skal spille sammen som et godt orkester, siger Jørgen Bo Madsen.

- Dermed tager vi også et forbehold for - hvis vi tyvstarter - at der indtil mandag kan opstå en ustabilitet, fordi vi er i test og hele tiden skruer på håndtagene.

