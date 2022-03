Skat runder en million login på årsopgørelsen

Igen i år har danskernes interesse for at få et smugkig på årsopgørelsen for 2021 fra Skat været enorm.

En opgørelse, som Skattestyrelsen har foretaget ved 18-tiden lørdag aften viser, at der nu er logget ind på systemet mere end en million gange siden fredag aften. Helt præcist er tallet 1.029.174.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der også er en million personer, der har forsøgt at komme ind.

Men de, der er kommet igennem, har i hvert fald foretaget 217.346 ændringer i deres årsopgørelse.

- Det ligger nogenlunde på niveau med sidste år på samme tid, forklarer Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen og følger datatrafikken tæt.

Da der kun er 1200 i minuttet, der bliver lukket ind i systemerne, har de givet en del ventetid i løbet af lørdagen.

Da den var allerhøjest, måtte de nysgerrige skatteborgere vente op imod tre en halv time, men ventetiden er siden reduceret en smule til tre timer.

- Der er stadig stor trafik, men vi forventer at ventetiden falder endnu mere hen på aftenen og i de tidlige morgentimer, siger Jan Møller Mikkelsen.

Sidste år blev der foretaget 2,8 millioner login i løbet af den første weekend, der egentlig kun er at betragte som en testperiode.

- Det er her, vi trimmer systemerne, så de er klar til den store åbning mandag, og så skruer vi stille og roligt op, så flere kan komme igennem, siger underdirektøren.

Det forventes, at tre fjerdedele skal have tilbagebetalt overskydende skat, mens den sidste fjerdedel har en restskat, der skal betales.

Da 2021 var et år præget af coronanedlukninger, er der mange, der har haft et andet kørselsmønster til og fra arbejde, end de forventede.

Derfor opfordrer Skattestyrelsen til, at man tjekker, at der er opgivet et korrekt antal kilometer i forbindelse med beregningen af kørselsfradraget.