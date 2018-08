Skat sagsøger for 12,7 mia. i skandale-sag

I sagen om svindel med udbytteskat er den danske statskasse blevet lænset for 12,7 milliarder kroner, men nu er der anlagt sag for alle pengene

Skattestyrelsen har nu anlagt civilretlige erstatningssager for hele det beløb, der menes at være blevet svindlet for i den store skandale omkring svindel med udbytteskat.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Skattestyrelsen har nu anlagt 388 civilretlige sager i udbyttesagen. Dermed er det samlede krav om tilbagebetaling eller erstatning nået op på 12,7 milliarder kroner.

- Vi arbejder hårdt for at få pengene hjem til statskassen, skriver Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i den nye Skattestyrelse, i pressemeddelelsen.

I 2015 blev det afsløret, at den danske statskasse var blevet lænset for de mange milliarder af kroner af svindlere. De foregav at eje aktier i danske virksomheder og derved have krav på at få refunderet skat af udbyttet.

Siden da har myndighederne forsøgt at få pengene tilbage.

Det er på baggrund af et omfattende forarbejde og med bistand fra Kammeradvokaten, at de danske skattemyndigheder har anlagt sagerne.

De er især rettet mod udenlandske pensionsselskaber og andre professionelle aktører, som formodes at have været involveret i svindlen.

Oprydningen efter skandalen i Skat foregår i to spor. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kaldet Bagmandspolitiet - står for den strafferetlige efterforskning.

Efterforskningen har ført til ransagninger, afhøringer og indhentelse af oplysninger fra banker, pengeinstitutter og virksomheder. Det har ført til beslaglæggelse af værdier i udlandet for cirka 2,7 milliarder kroner.

En stor del af værdierne er beslaglagt i Tyskland, oplyser Skatteministeriet.

Det andet spor er de civilretlige sager om tilbagebetaling eller erstatning, som altså nu er oppe på 12,7 milliarder kroner.

En en tidligere ansat i Skat i landsretten idømmes fem års fængsel for korruption og for fusk med udbytteskat. Han fik cirka to millioner kroner i bestikkelse for sin rolle.

Hans ven idømmes fire og et halvt års fængsel. Vennen fik 37,4 millioner kroner på et falsk grundlag. Begge har nægtet sig skyldige.