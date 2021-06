Skat scorer rekordbeløb på kontrol med snyd og fusk

Trods coronakrise lykkedes det Skattestyrelsens kontrollanter sidste år at opdage snyd og manglende betaling af skat og moms for knap en kvart milliard kroner.

Det viser tal fra seneste rapport om den fælles myndighedsindsats mod social dumping, som Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet står for.

Det skriver A4 Arbejdsmiljø.

Af rapporten fremgår det, at Skattestyrelsen sidste år skrev ekstraregninger på i alt 242 mio. kroner til virksomheder, der ikke har betalt korrekt moms eller skat.

Beløbet er det højeste i de seneste fem år. I den periode har styrelsens kontrolindsats kradset mere end 1,2 mia. kroner ind til statskassen.

Skatteminister Morten Bødskov (S) udtrykker tilfredshed over resultatet.

- Coronapandemien har naturligvis givet nogle udfordringer i forhold til de fysiske kontroller, men vi kan heldigvis se, at skattekontrollen bidrager til, at der bliver slået hårdt ned de steder, hvor reglerne bevidst bliver tilsidesat, skriver Morten Bødskov i et mailsvar til A4.

Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved RUC, kalder Skattestyrelsens kontrolindsats for 'en særdeles god forretning for statskassen'.

- Et er de penge, som staten får opkrævet fra skyldnere. Men vi ved også, at mere skattekontrol afskrækker andre fra at snyde, siger han.

Rapporten viser ikke, hvor stor en del af det skyldige beløb, virksomhederne rent faktisk betaler. Bent Greve anslår dog, at statskassen bliver beriget med mindst halvdelen af det beløb, der bliver udskrevet regninger for.

Coronanedlukningen sidste år satte en kæp i hjulet på Skattestyrelsens muligheder for at tage på fysiske kontrolbesøg.

I en beretning sendt fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fremgår det, at to landsdækkende og 10 regionale kontrolaktioner blev aflyst som følge af nedlukningen i foråret.

Derudover blev en kontrolaktion i Nordjylland aflyst, da regionen blev lukket ned som følge af stigende coronasmitte i efteråret.

I perioden, hvor coronanedlukningen gjorde det sværere for Skattestyrelsen at tage på fysiske kontrolbesøg, har styrelsens kontrollanter i stedet brugt tid på såkaldte skrivebords-kontroller.