Skattestyrelsen bliver kimet ned, efter at de fredag begyndte at udbetale overskydende skat til danskerne

Rigtig mange danskere har mandag forsøgt at komme i kontakt med Skattestyrelsen. Det sker, efter Skattestyrelsen i fredags offentliggjorde, at de begyndte udbetalingerne af den overskydende skat.

'Telefoner og chat gløder hos os lige nu. Får du ikke lov til at komme i kø til chat eller telefon, så er alle vores kø-linjer desværre fyldt op,' skriver styrelsen på Twitter.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Skattestyrelsen, der bekræfter, at der er voldsom travlhed i disse dage.

'Der er ekstraordinært mange borgere, der henvender sig til Skattestyrelsen i disse dage, blandt andet fordi vi begyndte at udbetale overskydende skat i fredags - det giver altid mange henvendelser. Mange har også stadig spørgsmål til deres årsopgørelse, og så har vi også mange henvendelser fra danske virksomheder, der har spørgsmål blandt andet til corona-hjælpepakker', skriver underdirektør hos Skattestyrelsen Brian Paust Nielsen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Han håber derfor på forståelse hos de mange danskere, der brænder inde med spørgsmål.

'Vi har altså meget travlt lige nu, og vi beder borgerne være tålmodige med os, hvis de har svært ved at komme igennem på telefonerne', skriver han.

Mange får ikke penge tilbage

Gældsstyrelsen skrev i en pressemeddelelse fredag, at tusindvis af danskere ikke får udbetalt overskydende skat.

Det skyldes, at de har gæld til det offentlige. Hvis du har gæld til det offentlige, vil denne gæld blive modregnet det beløb, du ellers skulle have haft udbetalt.

Det betyder, at du risikerer ikke at få penge tilbage eller at få færre penge, end der står opgjort i din årsopgørelse.

Gældsstyrelsen forventer at hente et milliardbeløb tilbage til det offentlige ved at modregne et stort antal skylderne, lyder det i pressemeddelelsen.

'For nogle vil det nok komme som en overraskelse, at deres overskydende skat går til at dække deres gæld til det offentlige i stedet for at blive udbetalt. Men vi holder selvfølgelig øje med, hvem der har gæld til det offentlige, for det er vores ansvar at sørge for enhver svarer sit og den fælles samfundskontrakt overholdes. Med modregning sikrer vi, at gælden til det offentlige bliver nedbragt, inden skyldnerne får penge i hånden,' siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh.

Ekstra Bladet har spurgt Skattestyrelsen, hvorfor så mange danskere kontakter dem i dag. Vi venter fortsat på svar.