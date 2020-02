Det er fredag eftermiddag ikke muligt at tilgå Skattestyrelsens hjemmeside skat.dk.

'Vi har desværre tekniske udfordringer, der gør, at der er problemer med at komme ind på Skat.dk. Vi arbejder på at finde en løsning og kommer med en opdatering, når vi har løst problemerne', skriver Skattestyrelsen på Twitter.

Opdateres ...