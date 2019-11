Skat.dk ramt af nedbrud

Opdateret 10:49: Skattestyrelsen meddeler nu, at skat.dk skulle være oppe at køre igen.

Torsdag morgen havde Skat åbnet op for, at danskerne kunne gå ind og ændre på deres forskudsopgørelse for 2020.

Ekstra Bladet modtog dog adskillige henvendelser i løbet af morgenen fra læsere, der kunne konstatere, at Skats hjemmeside var nede gennem længere tid.

Torsdag formiddag bekræftede Skattestyrelsen nedbruddet overfor Ekstra Bladet.

- Der er problemer med at tilgå skat.dk og vi arbejder på at løse det, lød det fra Rikke Madsen, presseansvarlig i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen understreger, at der var tale om tekniske udfordringer, som ikke har noget at gøre med, at en masse danskere lige præcis i dag er på vej ind for at ændre deres forskudsopgørelse.

Undgå skattesmæk: Nu lægger Skat din opgørelse ud