Skatte-ekspert: Det skal du huske når du tjekker årsopgørelsen

Jeg kan godt lide at få mange penge tilbage i skat. Hvordan sikrer jeg bedst, at det sker?

Hvis din månedsløn er under 32.500 kr., er det bedre at sætte indkomsten lidt for lavt, da du ellers vil risikere at få et for højt beskæftigelsesfradrag.

Hvis den er mellem 32.500 kr. og 50.000 kr. er det uden betydning, om du sætter den for højt eller for lavt.

Og sidst, er den over 50.000 kr., er det bedre at sætte den for højt.

Hvad du også kan gøre, er at indsætte en B-indkomst eller justere dine fradrag, for eksempel kørselsfradrag eller renteudgifter, ned på forskudsopgørelsen. Dette vil forøge din trækprocent.