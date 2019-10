Skattejægere finder tyvekoster i skraldesø

Et hold skattejægere har fundet fem år gamle tyvekoster i søerne ved Dronning Louises Bro i København.

Hvis du er blevet udsat for indbrud, kan dine stjålne ting og sager være endt i vandet. Søer og moser viser sig at være et attraktivt sted for folk, der vil skille sig af med ting, om det er tyvekoster eller storskrald.

Ekstra Bladet kunne tidligere på ugen fortælle om søens indhold af cykler og indkøbsvogne, som pludselig var skyllet op på fortorvet som følge af en formodet rensningsaktion.

Se også: Mystisk aktion: Hvem har tømt skraldesøerne?

Det er nu kommet frem, at de var blevet placeret af et hold skattejægere. Nærmere bestemt Ludwig Nielsen og hans svoger Anders, som han magnetfisker med. Under denne skattejagt var holdet udvidet med Ludwigs to døtre Lilje og Liva.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ludwig tager gerne sine piger Lilje og Liva med på skattejagt. Privatfoto

Ville gøre opmærksom på svineriet

Men rensningen af søen var faktisk mest en sidegevinst. De er vant til at fiske i søer og moser rundt om i landet. Med håb om at finde skjulte skatte. Med magnet og krog kan de nemt få hevet cykler, indkøbsvogne og skilte op af søen. Da de blev klar over, hvor meget skrammel, der lå i søen ved Dronning Louises Bro, blev de nødt til at vise det.



- Vi stillede cyklerne, så folk ikke kunne undgå at bemærke dem. Vi ville gøre opmærksom på, hvor dårligt folk egentlig behandler vores vandmiljø.

- Når man kommer under vandoverfladen, er det ligesom at gå en tur på lossepladsen, siger Ludwig Nielsen.

Men dagens mest mærkværdige fund var en kuffert fyldt med stjålet sølvtøj, som var blevet taget i et indbrud.

- Vi ringede til politiet, da vi så indholdet og tænkte, at nogen måtte mangle det, siger Ludwig Nielsen.

Politiet kunne ved hjælp af et id i kufferten hurtigt spore sagen tilbage til et indbrud fra 2014. Indholdet af kufferten er siden blevet returneret til den retmæssige ejer, som skulle være meget begejstret for at få sine ting tilbage.

Ludwig Nielsen med det stjålne sølvtøj i kufferten. Privatfoto

Inspireret af nazi-fund

I tidernes morgen fandt Ludwigs far en nazi-uniform fra Anden Verdenskrig i en sø på Nordsjælland. Historierne om dette fund har inspireret Ludwig til selv at lede efter sjældne fund.

an har sidenhen investeret i forskellige slags metaldetektorer i håb om at finde skjulte skatte på land med varierende succes.

Nu er de i stedet rykket til vands, der er nemlig i højere grad glemte områder.

- Der er ikke rigtigt nogen, der tager ansvar for søerne. Folk bliver ved med at smide ting i dem, og når de ikke bliver renset, ender der med at være en masse skjulte ting i vandet, som vi kan grave efter.

- Det er vildt spændende at kunne stå med noget i hånden, som folk ikke har set i 50 år. Det er svært at sige, hvad man drømmer om, før man står med det i hånden, siger Ludwig Nielsen.