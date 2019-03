Skattekommissionen indleder de første af 106 afhøringer

Skattekommissionen, der skal kulegrave de sidste 15 års skandaler i Skat, indleder tirsdag et omfattende afhøringsarbejde.

Undersøgelseskommissionen om Skat, som kommissionen formelt hedder, skal frem til den 18. december 2019 afhøre i alt 106 personer.

Den primære opgave bliver at undersøge, hvad der gik galt, da man indkøbte det skandaleramte og nu skrottede inddrivelsessystem EFI.

Derudover blev kommissionens arbejde udvidet i 2018 til også at undersøge, om der er nogle, som kan gøres ansvarlige for, at den danske statskasse blev lænset for 12,7 milliarder kroner via refusion af udbytteskat.

Der er tale om tidligere og nuværende medarbejdere hos Skatteministeriet og hos Skat, men også de skiftende ministres eventuelle rolle i sagen undersøges.

Tirsdag skal de første fire personer afhøres. De skal ifølge kommissionens hjemmeside afhøres om Skatteministeriets Interne Revision (SIR).

Allersidst i afhøringsrækken er otte tidligere ministre og nuværende skatteminister Karsten Lauritzen (V), som i slutningen af november og begyndelsen af december skal forklare sig over for kommissionen.

Der er tale om Troels Lund Poulsen (V), Peter Christensen (V), Thor Möger Pedersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jonas Dahl (SF), Morten Østergaard (R) og Benny Engelbrecht (S).

Skattekommissionen blev nedsat i juli 2017.

Kommissionen skal blandt andet også undersøge oprettelsen af Skat og nedskæringer.

Kommissionen rettede i oktober skarp kritik af Skatteministeriet og Skattestyrelsen for at forsinke kommissionens arbejde.

Det havde ifølge kommissionen været vanskeligt at få ministeriet og styrelsen til hurtigt at udlevere afgørende dokumenter.

I december sendte Skatteministeriet 576 ringbind med dokumenter, hvormed der i alt er udleveret 2559 ringbind til undersøgelseskommissionen.