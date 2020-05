Skattemillioner på vej til milliardær

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen er blandt de virksomhedsejere, der nu kan glæde sig over, at der er millioner af skattekroner på vej ind på lønkontoen.

En aktuel opgørelse, som Erhvervsstyrelsen netop har udleveret til Ekstra Bladet afslører således, at Bestseller-koncernen har fået godkendt lønkompensation til sine ansatte for 66 millioner kroner.

Det var også beløbet, som tidligere har været omtalt, men som på det tidspunkt ikke var endeligt godkendt endnu.

De 10 topscorere Herunder kan du se de 10 største beløb, der er godkendt i lønkompensation. Vær opmærksom på at for eksempel Bestseller - der samlet får 66 millioner kroner - består af flere selskaber, som har fået mindre beløb, men bare ikke er med på nedenstående top 10-liste: KØBENHAVNS LUFTHAVNE: 114.152.286 kroner BESTSELLER A/S: 44.563.457 kroner GATE GOURMET DENMARK ApS: 42.068.706 kroner DFDS A/S: 39.807.480 kroner DANFOSS A/S: 35.418.084 kroner Tvilum A/S 2018: 32.921.064 kroner BILLUND LUFTHAVN A/S: 31.099.273 kroner AVIATOR AIRPORT SERVICES DENMARK A/S: 30.107.278 kroner BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S: 26.300.551 kroner SYNOPTIK A/S: 24.819.141 kroner Kilde: Erhvervsstyrelsen/opgjort 11. maj 2020

Fire milliarder mere

Ifølge den nye opgørelse, som gælder frem til 11. april, er der nu samlet godkendt lønkompensation for over syv milliarder kroner, mens der samlet er søgt for over 10 milliarder kroner.

Ved den seneste opgørelse, der gik til 24. april, var det samlede søge-beløb lidt over seks milliarder kroner. På det tidspunkt var der godkendt udbetalinger for 2,8 milliarder kroner.

Heraf er der afvist ansøgninger på 1,4 milliarder kroner, mens der fortsat behandles ansøgninger for 1,7 milliarder kroner.

Der er over 100 millioner kroner i lønkompensation på vej til Københavns Lufthavne. Og et endnu større beløb til de mange firmaer, som lever af luftfarten og nu er helt i knæ. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Så mange får nej

Der er indtil 11. maj registreret 34.482 ansøgninger om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. Der svarer i gennemsnit til, at hver ansøgning er på 295.000 kroner.

Det er med andre ord ikke 34.482 firmaer, der samlet har søgt, da et firma for eksempel godt kan få både et beløb godkendt og et andet beløb afvist. Og derfor optræder flere gange i databasen.

Derimod er der godkendt ansøgninger fra samlet 25.817 firmaer, som i gennemsnit får 272.000 kroner. Og der er afvist ansøgninger på i gennemsnit 269.000 kroner fra 5349 firmaer.

I procenter er den nuværende status for lønkompensation, at 69 procent af alle ansøgninger er godkendt, 14 procent er afvist, og 17 procent forsat er under behandling.

