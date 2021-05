Skattesmæk for 115 millioner til tobaksbranchen

Torsdag blev en lastbil med ti millioner ulovlige cigaretter stoppet ved den danske grænse, og det er langt fra det eneste eksempel på, at der bliver forsøgt at sælge ulovlige cigaretter.

Siden april sidste år, hvor tobaksafgiften blev hævet, har skattemyndighederne sendt ekstraregninger ud for 115 millioner kroner.

Det fortæller Skatteminister Morten Bødskov (S):

- Det viser desværre endnu engang, at kreativiteten i tobaksindustrien er helt enorm, siger han:

- Det er efter min mening total usmageligt. Det handler kun om, at de skabe mere afhængighed af deres produkter. Og det kæmper vi benhårdt imod ved at hæve afgifterne. Men jo også ved at sikre, at når de gør, som de gør, så styrker vi kontrollen.

Skatteminister Morten Bødskov (S). Arkivfoto: Mirinam Dalsgaard.

Forarget

I to omgange har Skattestyrelsen lavet kontroller i tobaksbranchen. I efteråret 2020 blev der sendt ekstra regninger for fem millioner kroner og den anden række er netop gennemført, hvor der er sendt regninger ud for 110 millioner

Da regeringen sidste år hævede cigaretpriserne blev det efterfølgende afsløret, at tobaksgiganter sendte cigaretter på gaden med gamle afgiftsmærker. Samtidig blev det meddelt, at de vil sænke indtjeningen, for at holde prisen i skak. Og selvom den sidste del ikke er ulovlig, er det noget, som vækker vrede hos ministeren:

- Jeg håber, at tobaksgiganterne forstår beskeden, for den er meget klar: Et bredt flertal i Folketinget vil øge afgifterne, og det er et meget bredt flertal, som står bag styrkelsen af skattekontrollen. Den besked skal de forstå, og den besked, som de også skal forstå er: Der er ingen, som har tænkt sig at geare ned på det her. Vi kommer til at forfølge det benhårdt.

- Er det ikke fair nok, at en virksomhed, der lever af at sælge cigaretter, gør hvad de kan for at sælge cigaretter?

Skal stoppes

- Der er ikke noget ulovligt i at de sænker deres produktionspriser. Jeg tror bare ikke, at det er særlig sundt, at de gør det. Og jeg kan mærke, at forargelsen over det, de gør, er enorm i Folketinget. Og lige nu behandler vi nye initiativer til, hvordan vi kan skærpe lovgivningen yderligere.

- Det handler grundlæggende om, at den adfærd, som de har lagt for dagen, den skal stoppes.

- Er du ikke bange for, at I skaber et sortbørsmarked, når I strammer skruen?

- Jeg har ikke noget imod, at folk nyder en smøg i ny og næ. Men som samfund har vi en opgave i at sikre, at vi får bedre hånd om det her. Og at vi får sat hårdt ind over for tobaksgiganterne, der kun har ét formål, og det er at skabe mere afhængighed.

Allerede fra 2022 er ny afgiftstigning planlagt, når en pakke cigaretter stiger med fem kroner.

Og samtidig vil regeringen nu fremsætte et lovforslag, der gør det ulovligt at sælge tobak og røgprodukter med gamle stempelmærker mere end tre måneder efter nye afgifter.