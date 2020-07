Skattestyrelsen advarer mod falske mails

Falske e-mails, som foregiver at have Skattestyrelsen som afsender, er lige nu i omløb.

Det skriver Skattestyrelsen på Twitter torsdag.

'Der er lige nu falske mails som denne i omløb. Er du i tvivl, om en mail er fra os? Her kan du læse, hvordan du spotter en falsk mail,' skriver de og linker til en hjemmeside med gode råd.

Du kan se et eksempel på en falsk mail i tweetet herunder.

Der er lige nu falske mails som denne i omløb. Er du i tvivl, om en mail er fra os? Her kan du læse, hvordan du spotter en falsk mail: https://t.co/dqwS5uhtm8 pic.twitter.com/yd3MXBvzJl — Skattefar (@Skattefar) July 16, 2020

Skats råd om mails

På sin hjemmeside angiver Skattestyrelsen en række råd, man kan følge for at være sikker på, at en mail er legitim.

Det første råd er, at man skal tænke over mailens formål.

'Vi vil aldrig bede om: Dine personoplysninger. Dine bankkonto- eller betalingskortoplysninger. At du oplyser om et beløb,' oplyses det på hjemmesiden.

I forlængelse deraf er det næste råd, at man er meget forsigtig med at indtaste sine betalingskortoplysninger, og at man kontakter sin bank, hvis man er kommet til det.

Det tredje råd er, at man tjekker afsenderen af mailen.

'Du kan dog aldrig være helt sikker, da afsenderens mailadresse nemt kan forfalskes og derfor se ud som en officiel adresse fra Skatteforvaltningen,' skriver Skat.

'Hvis du er usikker på, om mailen kommer fra Skatteforvaltningen, bør du undlade at klikke på links i mailen. I stedet kan du åbne din browser, gå til skat.dk og forsætte derfra. På skat.dk kan du både komme i kontakt med Skatteforvaltningen og se dine skatteoplysninger,' fortsætter de.

Det fjerde og sidste råd er, at man undersøger, om eventuelle links i mailen er sikre.

'For at sikre dig, at et link er sikkert, kan du holde musen hen over linket og se, hvilken hjemmeside linket fører til,' skriver Skattestyrelsen og oplyser en række webadresser eller mailadresser, som er sikre.

Dem kan du se på Skats hjemmeside.

Der kan du også finde råd til, hvad du skal gøre, hvis du bliver ringet op eller modtager sms'er fra Skat, men har mistanke om, at der er tale om snyd.