Skattestyrelsen begik brøler: Nu betaler de tilbage

I sidste uge udsendte Skattestyrelsen ved en fejl forkerte årsopgørelser med en opkrævning af restskat til en større gruppe borgere. Nu har de dog valgt at give pengene tilbage til 350 personer.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse, hvor de undskylder mange gange for fejlen. Helt konkret er der tale om 350 borgere, der valgte at betale penge, da de så deres årsopgørelser. Nu er fejlen dog blevet rettet, oplyses det i pressemeddelelsen.

- Jeg vil endnu en gang beklage, at de mange forkerte årsopgørelser har medført unødig bekymring. Det siger sig selv, at vi tager det her særdeles alvorligt, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

- Vi har brugt de seneste dage på at identificere og rette alle årsopgørelserne tilbage til det oprindelige og give de berørte borgere besked. Det sidste, der mangler, er, at vi er klar til at betale pengene tilbage, og det gør vi nu.

Det var en it-fejl, der i sidste uge var medvirkende til, at Skattestyrelsen fejlagtigt udsendte forkerte årsopgørelser, hvor 115.000 danskere modtog en opkrævning af penge.

Efterfølgende valgte 6000 personer at acceptere ændringerne, mens 350 i sidste ende rent faktisk valgte at betale de opkrævende beløb.

Skattestyrelsen oplyser desuden, at de har iværksat en undersøgelse i samarbejde med en it-leverandør, der skal være med til at sikre fremadrettet, at lignende fejl ikke opstår.

Alle årsopgørelser kan ses i TestSelv på skat.dk. Nu i en rettet udgave.

