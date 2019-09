Skattestyrelsen kræver 900 millioner kroner fra bank

Ifølge DR og Børsen har Skattestyrelsen sendt et krav om tilbagebetaling til Nordea i sagen om udbytteskat

Skattestyrelsen kræver 900 millioner kroner fra en bank, der menes at have hjulpet en udenlandsk pensionskasse med at få refunderet udbytteskat.

Det oplyser Skattestyrelsen på et pressemøde mandag.

Ifølge DR og Børsen er der tale om den skandinaviske storbank Nordea.

Allerede søndag skrev DR og Børsen, at netop Nordea i en årrække hjalp den canadiske pensionskasse Hoopp med at få refunderet knap 900 millioner kroner i dansk udbytteskat, som myndighederne ikke mener, at den havde krav på.

- Det er en knastør juridisk vurdering, der ligger bag, siger Kenneth Joensen, direktør for selskaber hos Skattestyrelsen, på pressemødet om baggrunden for kravet om tilbagebetaling.

Medier: Udbytteskandale kan vokse med 940 millioner

Kravet til banken følger, efter at dokumenter fra Skatteministeriet ifølge DR og Børsen har vist, at der er sket omfattende fejl i den bankordning, som Nordea, Danske Bank og SEB har stået for i en årrække.

Bankordningen har ifølge ministeriet medført uretmæssige udbetalinger på mellem 712-940 millioner kroner. Det skal være sket i perioden 2012-2015.

Ordningen betød, at de tre banker havde lov til selv at stå for refusion af udbytteskat på vegne af udenlandske investorer.

Refusionen er en mulighed, som investorer har i nogle lande for ikke at skulle betale skat af udbytter på aktier flere gange.

Ordningen skulle gøre processen lettere for både de danske skattemyndigheder og de udlændinge, der havde danske aktier.

På mandagens pressemøde fortæller Skattestyrelsen, at der ikke er fundet systematisk svig i bankordningen.