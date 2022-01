Skattestyrelsen med opfordring: Gør det nu

Et brev er blevet sendt til 95.000 borgere med opfordring om at ændre forskudsopgørelsen

Vil du være sikker på at få udbetalt den løn for januar måned, som du har ret til, er det ved at være sidste udkald.

Det er nemlig nu, forskudsopgørelsen for 2022 skal rettes til med kørsel og renter, hvis det skal gøres i tide.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen sender derfor et digitalt brev til 95.000 borgere, som i brevet bliver opfordret til at genindtaste de fradrag for renter og kørsel, som de har haft i 2021.

Borgerne skal nemlig selv sørge for, at det sker, og lønudbetalingen i januar kan derfor blive mindre end forventet, når oplysningerne ikke er tastet ind.

- Det kan naturligvis være helt bevidst, at der ikke er indtastet et fradrag. Men skulle der være tale om en forglemmelse, er det nu, man skal til tasterne. Et manglende fradrag kan betyde, at der bliver trukket for meget skat, og lønudbetalingen bliver lavere, end den behøver at være. Min opfordring er derfor klar: Hurtigt ind på TastSelv og få rettet forskudsopgørelsen. Det er ved at være sidste udkald, siger underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Også andre gode grunde

Hvis ændringerne i forskudsopgørelsen først bliver lavet, efter at arbejdsgiveren har lavet januar-lønnen, vil de først kunne ses i februar-lønnen, oplyser Skattestyrelsen.

Styrelsen bruger også anledningen til at huske på, at der kan være andre årsager til at tjekke sin forskudsopgørelse - for eksempel hvis man har fået et nyt job.

Derudover bør man gå forskudsopgørelsen efter, hvis eksempelvis man har et ændret antal hjemmearbejdsdage, har ændret løn eller har købt eller solgt en bolig.