Skattestyrelsen: Nu kan du tjekke din årsopgørelse

Skattestyrelsen har åbnet op for årsopgørelsen for 2020

Det er nu muligt for 4,6 millioner danskere at se deres årsopgørelse på Skats hjemmeside. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsopgørelsen er ellers først officielt klar mandag 15. marts, men Skattestyrelsen er allerede klar til at teste systemerne nu, og derfor kan 4,6 millioner borgere nu se deres opgørelse for 2020.

- Mens vi tester og justerer systemerne, vil man kunne opleve perioder med ustabil drift, ligesom der kan være begrænset adgang til TastSelv fra udlandet, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen forventer også i år stor interesse fra borgere, som gerne vil se, om de skal betale eller modtage penge. En kø-funktion skal derfor forhindre, at der lukkes flere ind, end systemerne kan håndtere.

Sidder klar til at hjælpe

Skattestyrelsens medarbejdere er klar til at hjælpe og svare på spørgsmål både lørdag og søndag.

Der er 4,6 millioner årsopgørelser ude, og det betyder, at der kan godt være ventetid, fordi mange vil have hjælp samtidig. Skattestyrelsen opfordrer til tålmodighed.

- Der er stor hjælp at hente for mange på vores hjemmeside, men vi svarer også på generelle spørgsmål på Facebook, Twitter og chatfunktionen på skat.dk. Fra mandag er vi også klar til at svare på spørgsmål over telefonen, forklarer Karoline Klaksvig i pressemeddelelsen.

Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat fra 9. april. Sidste frist for ændringer til årsopgørelsen er 1. maj 2021.

Mange sidder i kø

Der er rigtig mange danskere, der gerne vil tjekke sin årsopgørelse for blandt andet at se, hvor meget man kan forvente at få betalt tilbage, eller om man skylder penge.

Lige nu - klokken 18.42 - er der over 240.000 danskere, der venter i kø til TastSelv.

Umiddelbart inden åbningen sad allerede flere end 100.000 mennesker i kø til at tjekke deres årsopgørelse.

