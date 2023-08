Skattestyrelsen til 474.000: Husk det nu!

Langt størstedelen af landets virksomheder har deadline 1. september. Her skal indberettes moms, men erfaringen viser, at tusindvis glemmer det

Husk det nu.

Sådan lyder budskabet fra Skattestyrelsen med udsigt til en meget vigtig dag for størstedelen af landets virksomheder.

1. september er lig med 'store momsdag', hvor der skal indberettes moms. Ifølge Skattestyrelsen udgør moms en af statens største indtægtskilder, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne indberetter korrekt - og til tiden.

Også for dem selv, da de dermed kan undgå rykkere og en afgift på 800 kroner for ikke at nå det til tiden. Og i værste fald kan det gå helt galt.

- I sidste instans kan vi faktisk lukke en virksomhed, hvis vi fire gange i træk har lavet et skønnet momsregnskab. Heldigvis ser vi, at langt de fleste virksomheder gerne vil have styr på deres moms.

- Derfor går vi også op i at hjælpe dem med at huske fristen her den 1. september, siger erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg.

Glemsomme danskere

Men selv om virksomhederne længe har kendt datoen, så er der alligevel en del, der glemmer den. Ved den seneste store frist i marts fik ca. 74.000 ikke lavet deres regnskab i tide.

Af den grund har Skattestyrelsen iværksat en ny kampagne, der skal hjælpe virksomheder med at huske at få styr på tingene.

- Vi ved, at nogle virksomheder har brug for et skub. Vi hører fra nogle, at de faktisk husker fristen, men de når ikke at blive klar med deres momsregnskab.

- Derfor siger vi nu: Husk, at det er tid til at sætte tid af til at få moms på plads, siger erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg.

I Danmark er moms den næststørste bidragsyder til staten. Danskerne betalte ca. 1.200 milliarder kroner til Skattestyrelsen sidste år, og her stod moms for 22 procent. Det svarer til cirka 265 milliarder kroner.

