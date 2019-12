Skattestyrelsens hjemmeside er oppe igen

Skattestyrelsens hjemmeside, skat.dk, er oppe igen, efter et nedbrud torsdag morgen

Torsdag morgen på 2. juledag har Skattestyrelsens hjemmeside været ude af drift. Skat.dk er dog oppe igen.

Det oplyser Skattestyrelsen til Ekstra Bladet.

Flere læsere skrev torsdag morgen til Ekstra Bladet og gjorde opmærksom på, at de ikke kunne få adgang til skat.dk.

Det var et servernedbrud, der var årsagen til, at skat.dk var nede i lidt over en time, fortæller Skattestyrelsen til Ekstra Bladet.

Hjemmesiden fungerer igen uden problemer.