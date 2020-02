Skeløjet kat har tjent en formue

Efter et billede af en hjemløs, skeløjet kat i 2018 gik viralt på San Fransisco Animal Care and Controls Facebook-side, gik der ikke lang tid, før den fik et nyt hjem.

Det var Rachel Krall fra San Fransico i Californien, der slet ikke kunne modstå det lille kræs evigt forvirrede udtryk og derfor besluttede sig for at adoptere den.

Det var kærlighed ved første blik, da Rachel Krall så et Facebookopslag om den skeløjede kat, der manglede et hjem. Hans tidligere ejere havde haft problemer med deres udlejer, og derfor var han endt på et internat.

Rachel Krall havde ellers aldrig været en den store katte-person, men den 2,5 år gamle, skeløjede hankat stjal straks hendes hjerte.

Det skriver blandt andre Daily Mail.

Katten har siden fået navnet Belarus og er blevet lidt af en internet-sensation på sin egen Instagram-profil, hvor den har over 257.000 følgere.

Her har de senest delt et klip fra BBC, hvor morgenværterne taler om Belarus' store succes på de sociale medier, mens de også viser en ny avisartikel frem om ham.

Belarus' pupiller, der peger i hver sin retning og giver ham et permanent konfust udtryk, skyldes sygdommen strabismus, som gør, at hans øjne skeler.

Belarus har over en kvart million følgere på Instagram. Foto: @My_Boy_Belarus/ Kennedy News and Media

- Jeg var ikke på markedet efter at adoptere et kæledyr, men det var kærlighed ved første blik, siger Rachel Krall, der derfor var lykkelig, da hun fik at vide, at hun og hendes familie var udvalgt til at blive Belarus' nye hjem samme dag, som hun besøgte ham på internatet.

Selvom Belarus har strabismus, har han ikke store problemer med sit syn. Faktisk er han ifølge sin ejer præcis som de fleste andre, helt normale katte: Nysgerrig og eventyrlysten. Men det er hans specielle ansigtsudtryk og hans store berømmelse på Instagram, der har gjort det muligt at lave en hel tøjkollektion med hans ansigt trykt på stoffet. Tøjet sælges hos Bonfire, og alt overskuddet går til forskellige dyrevelfærdsorganisationer.

På Bonfire kan man købe forskelligt tøj med Belarus' knurhårrede ansigt. Foto: @My_Boy_Belarus/ Kennedy News and Media

- Bonfire kontaktede faktisk mig, og det var det, der gav os idéen. Sidste år donerede vi 6000 dollars (svarende til cirka 41.000 kroner, red.) til internater - 4000 af dem gik til Belarus' shelter SFACC (San Fransisco Animal Care and Control), fortæller Rachel Krall.