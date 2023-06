Sker for hvert 10. barn: Kan have store konsekvenser

En opgørelse viser, at 109.000 børn vokser op med forældre, der har et alkoholproblem

Det kan have store konsekvenser for børn, der vokser op med forældre med alkoholproblemer.

Og ifølge en ny undersøgelse udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed er det hvert 10. barn, der befinder sig i den situation.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen (SST) i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun børnene i familien, det går ud over, når en eller flere af de voksne har et alkoholproblem. Ifølge SST belastes både den, der drikker, partneren og børnene, og det kan medføre 'alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle'.

Øger risikoen

Ifølge sektionsleder i SST Maja Jørgensen er konsekvenserne vigtige at have for øje.

- Når forældre drikker for meget, er det svært for dem at give børnene det, de har brug for. Det kan således have store konsekvenser for børnene, både i form af en svær barndom, og det øger også risikoen for, at de selv får alkoholproblemer senere i livet, udtaler sektionslederen i pressemeddelelsen.

Ligeledes belastes partneren til den, der har et alkoholproblem, hvilket kan betyde, at barnet mister opmærksomheden fra begge forældre. Således konstaterer SST, at mulighederne for at mindske skaden og sikre trivsel og sund udvikling for børnene afhænger af, at familien hurtigst muligt får hjælp.

Alkoholkulturen gør det svært

Maja Jørgensen udtaler, at det med den danske alkoholkultur er nemt at både udvikle og skjule alkoholproblemer, eftersom alkohol er til stede i mange sociale sammenhænge, og det dermed kan være svært at skære ned.

- Der findes dog en lang række strukturelle tiltag, som kan være med til at bakke op om en positiv ændring i alkoholkulturen. Det kan eksempelvis være ændringer i tilgængelighed eller højere priser, udtaler hun.

Hun mener desuden, at der er behov for mere synlighed, når det kommer til behandlingstilbud, og at både kommuner og regioner har et ansvar for, at borgere tilbydes behandling hurtigst muligt.

Bliver nemmere at opgøre fremover

Sidst man lavede en opgørelse over antallet af børn, der vokser op med forældre, der har et alkoholproblem, var i 2008, hvor man lavede en enkeltstående undersøgelse.

I den nye rapport lægges der vægt på, at der er behov for at opdatere tallene, fordi de danner et vigtigt fundament for nationale og kommunale styrings- og forebyggelsestiltag.

Det nye estimat er baseret på data fra nationale sundhedsprofiler og kan dermed opdateres, hver gang der foreligger nye sundhedsprofiler.