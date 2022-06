Sker hver tredje dag: - De er til fare for folk

Det skete fra den ene dag til den anden.

Pludselig stod el-løbehjul på hvert et gadehjørne i stort set alle større europæiske byer. Men sidenhen er modstanden mod dem vokset markant. Herhjemme har man blandt andet forbudt dem på kommunale arealer i København.

I den italienske hovedstad, Rom, vil man nu også komme stigende problemer med ulykker til livs.

Det lokale byråd i Rom har fået nok at el-løbehjul i byens gader. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Dødsfælder

Siden e-løbehjulene gjorde sit indtog i den evige stad for tre år siden, har fire personer nemlig mistet livet, mens de kørte på udlejningskøretøjet.

Alene i 2022 er myndighederne ifølge amerikanske CNN rykket ud til en el-løbehjulsulykke med alvorlig skade hver tredje dag.

- De er til fare for folk, og de er også et problem for byen - især for byens skønhed. Byens centrum er et UNESCO-arvsted og er meget skrøbeligt, og vi skal passe på det, siger rådmanden for trafik i Rom, Eugenio Patanè, til mediet.

I begyndelsen af juni blev to amerikanske statsborgere blandt andet idømt bøder på 5.600 kroner for at have smidt el-løbehjul ned ad turistattraktionen Den Spanske Trappe.

I skrivende stund er den italienske hovedstad blevet indtaget af hele 14.000 el-løbehjul. Men til næste år skal det tal nedbringes markant.

Ifølge Patané vil der fra 1. januar 2023 kun blive givet tilladelse til 9000 el-løbehjul med krav om, at der også skal placeres en del af dem i forstæderne.

Antallet af el-løbehjul skal reduceres drastisk i den italienske hovedstad. Foto: Steffen Trumpf/Ritzau Scanpix

Parkeringsrod

I den centrale del af hovedstaden skaber de ligeledes store problemer for én bestemt befolkningsgruppe, lyder det fra Giuliano Frittelli, leder af den italienske Union for Blinde og Synshandicappede:

- Det første problem er den vilde parkering. Du hører dem heller ikke, så du kan ikke navigere rundt om dem, siger Fritelli.

Han vil derfor havde indført et støjkrav på alle løbehjulene, så de larmer mindst 30 decibel, når de kommer kørende på veje og cykelstier.

Det forslag vil trafikrådmanden ifølge CNN forsøge at få gennemført på kommunalt niveau.

El-løbehjulene i København ved Strøget. Foto: Mikkel Hørlyck/Ritzau Scanpix

Nye regler

Herhjemme har man også registreret flere voldsomme ulykker med folk på el-løbehjul. Derfor blev det blandt andet et lovkrav fra 1. januar 2022 at køre med cykelhjelm, når man benytter dem i offentligheden.

- Vi skal alle kunne færdes trygt og sikkert i trafikken. Det gælder også løbehjulsbrugere, men det er desværre ikke altid tilfældet i dag. Vi er nødt til at gøre noget for at vende udviklingen, så færre kommer til skade. Derfor har jeg besluttet at indføre et krav om, at alle, der kører på motoriseret løbehjul, skal bruge hjelm, har transportminister Benny Engelbrecht (S) udtalt forud for den nye regel.

Ifølge Transport- og Boligministeriet er risikoen for ulykker er syv gange så høj på elløbehjul som på en cykel.