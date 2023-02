'Sker sjældent': Mindst tre bimmere i brand på 73 dage

En reservedelsfejl i flere af det tyske bilmærke BMW's dieselbiler gør, at de bayerske luksusbiler går op i flammer inden for få minutter. Bliv klogere på fejlen her, og se, hvilke modeller der er i risiko

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

To næsten identiske episoder. Det samme resultat.

Chokerede familier og udbrændte BMW'er. Ekstra Bladet har i en række artikler beskrevet, hvordan to mødre kun akkurat nåede at redde deres børn ud af brændende biler, der selvantændte under kørslen.

Selvom BMW's tyske hovedkontor nedtoner hændelserne og kalder dem 'sjældne', tegner en lignende historie nu et andet billede.

Artiklen fortætter under billedet ...

Louise Kjær Enochs BMW X5 Diesel brød i brand under en søndagstur, der udviklede sig dramatisk i slutningen af januar. Foto: Ernst van Norde

Skete også for Kasper

Både Louise Kjær Enoch og Tommy Larsen kørte rundt i diesel-modeller fra 2016, som havde den samme tvivlsomme EGR-køler, der i 2018 tvang bilgiganten til at tilbagekalde 1,6 millioner køretøjer på grund af brandfare.

Annonce:

45-årige Kasper Damm er endnu et tilfælde, som Ekstra Bladet kan dokumentere, hvor en BMW-ejer inden for blot de seneste 73 dage har haft den tvivlsomme fornøjelse at måtte forlade sin brændende bil under kørslen.

Hans BMW 118 Diesel led den voldsomme skæbne på en køretur 28. november sidste år, fortæller han til Ekstra Bladet:

- En morgen skal jeg ned og hente nogle cigaretter i kiosken. På vej hjem - meget tæt på hvor jeg bor - begynder bilen at lugte meget kraftigt. Så kommer røgen. Jeg stiger ud af bilen, og da jeg så stikker armen ind for at åbne kølerhjelmen, kan jeg godt se, at den står og bobler. Jeg når kun lige at ringe 112, før der er ild i den, og den brænder fuldstændig ud.

Det holder ikke, at BMW tillader, at biler, de selv erkender, kan gå i brand, kører rundt på danske motorveje, raser en mor efter uhyggelig oplevelse Louise Kjær Enoch fortæller her om det dramatiske øjeblik, hvor hendes BMW brød i brand på motorvejen.

Var 'advaret'

Men allerede før episoden havde bilen været nødt til at komme på værksted, da den have været tæt på at selvantænde i august.

Annonce:

- Den begyndte at spørge efter kølervæske. Det fylder jeg så på, som jeg skal. Så kører jeg en dag på motorvejen, hvor bilen først begynder at lugte. Så begynder det hurtigt at ryge voldsomt. Jeg stopper omgående og får transporteret bilen på et BMW-værksted i Næstved, lyder det fra Kasper Damm.

Det viste sig her, at der var brændt hul på indsugnigsmanifoldet.

- Det var jo så heldigvis den samme fejl, som BMW jo er klar over, er i deres biler, så de ville betale alt, og jeg kunne bare komme og hente den, da den var færdig.

Blot et par måneder senere stod hans BMW i flammer på Bredeløkkevej i Store Hedinge.

Artiklen fortætter under billederne ...

Dette billede tog Kasper Damm umiddelbart efter, at han slap ud af sine brændende BMW. Privatfoto

Sådan Så Kasper Damms bil ud et par minutter senere. Privatfoto

Mulig køler-defekt

Ekstra Bladet har desuden fået flere eksempler fra BMW-ejere, der har set deres biler gå op i røg, men som ligger et par år tilbage

BMW Danmark har da også haft travlt med at kalde bilejere på værksted på grund af fejl på den såkaldte EGR-køler.

Annonce:

I indkaldelserne fra BMW, som Ekstra Bladet er i besiddelse af en kopi af, lyder det angående fejlen med bilernes EGR-køler, at en lækage af kølemiddel i kombination med sod- og olierester 'i meget sjældne tilfælde resulterer i røgudvikling og antændelse'.

Mandag erkendte BMW's tyske hovedkontor da også problemet i en mail til Ekstra Bladet:

'I begyndelsen af ​​2023 blev ejere af specifikke BMW-dieselbiler informeret om en mulig defekt i EGR-køleren. En konsekvens af denne defekt er en radiatorlækage i køretøjet, som i sjældne tilfælde kan føre til brand. Årsagen til bilbranden kan dog ikke udledes af dette brev fra ejeren uden en yderligere detaljeret analyse', lød det således.

Artiklen fortætter under billedet ...

Tommy Larsens BMW brød i brand ved Kolding fire dage efter Louise Kjær Enoch havde haft samme oplevelse. Privatfoto

'Sjælden hændelse'

Ekstra Bladet har gennem længere tid forsøgt at få den tyske bilgigant til at komme med tal på, hvor mange biler med denne mulige kølerfejl, der fortsat kører rundt på danske veje.

Det har indtil videre ikke været muligt. Dog understregede BMW mandag i et svar til Ekstra Bladet, at der er tale om få bilbrande.

Annonce:

'En brand er en meget sjælden hændelse, der kan opstå af en række forskellige årsager såsom forkert reparation af skader, fugt, manglende eller forkert vedligeholdelse, uautoriserede ændringer for bare at nævne nogle få, lød det fra hovedsædet i Bayern.

Lidt flere anmeldelser

Hos forsikringsselskabet Tryg lyder meldingen dog, at man ser lidt flere anmeldelser om bilbrande i BMW'er end med andre bilmærker:

'Vi oplever brande i biler af alle mærker. Vi er også bekendte med fejlen i BMW’erne, der forårsager brand, og vi har en god dialog med BMW omkring skaderne. Formentligt som følge af denne fejl oplever vi lidt oftere anmeldelser om brand i BMW’er end andre bilmærker. Men der er intet, der tyder på en generel stigende tendens til brande i BMW’er over de senere år', skriver pressechef Susanne Lindhage i en mail.