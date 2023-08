Skete for første gang i 14 år

Otte sydamerikanske Amazonas-lande mødtes i går til klimatopmøde i Brasilien for at diskutere afskovning i regionen. Det er ikke sket siden 2009

For første gang i 14 år mødtes lederne fra otte Amazonas-lande til klimatopmøde i byen Belém i Brasilien i går.

Særligt skovrydning i regnskoven og klimaforandringerne var på toppen af dagsordenen på mødet. Det skriver Reuters.

Ifølge NGO-projektet Monitoring of the Andean Amazon Project, der analyserer skovrydning i Amazonas gennem satellitovervågning, blev der fældet omkring 20.000 kvadratkilometer regnskov i 2022. Det svarer til omkring tre gange Sjællands areal.

Næsten 75 procent af al afskovning i 2022 foregik i Brasilien.

Skal stoppes i 2030

Topmødet finder sted få måneder efter Brasiliens præsident, Lula da Silva, meldte ud, at landet vil stoppe al Amazonas-afskovning inden 2030.

Lula de Silva ville ifølge Reuters presse på for at få de andre lande i regionen til at afgive samme løfte.

Det er dog imidlertid ikke lykkedes. Colombia og Peru har sat mål om at mindske afskovning, men har altså ikke været lige så ultimative som Brasilien.

Topmødet skulle dog ikke kun handle om klima. De sydamerikanske ledere skulle blandt andet også diskutere fælles økonomisk strategier, bekæmpelse af organiseret kriminalitet samt rettigheder for oprindelige folk i området.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brasilien vil stoppe al afskovning i Amazonas i 2030. Billedet her er fra Pará-delstaten tidligere i år Foto: Reuters/Ueslei Marcelino

Ikke tilfældigt

Cirka to tredjedele af Amazonas-regnskoven ligger i Brasilien, og det er næppe tilfældigt, at topmødet foregik i netop Belém.

Byen er den største i delstaten Pará, der er den region i Brasilien med størst skovrydning. Omkring 41 procent af den brasilianske Amazonas-skovrydning foregår i netop Pará.

Det er landene i ACTO (The Amazon Cooperation Treaty Organization), der var til stede på topmødet.

ACTO består af Brasilien, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela,

Organisationen blev grundlagt i 1995 og skulle sikre implementeringen af The Amazon Cooperation Treaty, der blev underskrevet i 1978. Traktaten er grundlaget for grænseoverskridende politik i og omkring Amazonas-regnskoven.