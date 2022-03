Skib med 3965 biler pludseligt sunket

Det 60.000 tons tunge skib Felicity Ace, der var fyldt med nye luksusbiler, er pludseligt sunket efter at være brudt i brand to uger tidligere

Det 200 meter lange bilskib Felicity Ace, der brød i brand 16. februar i Atlanterhavet, er nu pludseligt sunket.

Det skete under en bugsering syd for øgruppen Azorerne i Portugal, skriver flere udenlandske medier, heriblandt New York Times.

Skibet mistede stabilitet og sank under bugseringen, oplyser den portugisiske flåde Marinha på Twiitter.

Skibet, der havde en last på 3965 fabriksnye luksusbiler, brød i flammer, da det 16. februar sejlede fra Tyskland med kurs mod USA.

Mange af bilerne var af mærkerne Porsche, Audi og Lamborghini. Bilerne havde en anslået samlet værdi på 3,2 milliarder kroner.

Voldsom brand

22 besætningsmedlemmer blev evakueret med helikopter, da det 60.000 tons tunge skib brød i brand for to uger siden.

Branden var svær at slukke, fordi man frygtede at skylle giftstoffer fra bilerne ud i havet.

Du kan se de billeder fra branden herunder.

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix