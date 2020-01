Skibe og helikoptere kæmper mod olieudslip

To helikoptere. Adskillige skibe og gummibåde. Og 46 mand.

I mere end et døgn har mandskab fra Forsvarets Operationscenter, Beredskabsstyrelsen og det lokale beredskab i Aabenraa forsøgt at inddæmme olie fra et større olieudslip i Aabenraa Fjord.

30 kubikmeter gasolie løb ud i fjorden under et kraftigt blæsevejr lørdag formiddag. Det skete, da et tankskib var ved at losse olie.

På grund af kraftige vindstød knækkede skibets trosser - altså fortøjningen - og så skete ulykken, fortæller vagthavende officer i Forsvarets Operationscenter Claus Thing Rasmussen.

- For at undgå flere ulykker og for at undgå at gå på grund blev besætningen på skibet nødt til at starte motoren og sejle derfra. Og i den forbindelse knækkede slangen til olien, siger han.

- De sejlede et stykke væk fra kajen, og så slap 30 kubikmeter olie ud.

Den vagthavende officer forklarer, at olien ikke udgør nogen sundhedsrisiko for mennesker, men at den kan være til skade for dyrelivet.

- Olien udgør ikke en fare for mennesker, men for fugle kan det være et problem, da det er noget fedtet stads, siger Claus Thing Rasmussen.