Skibsvrag forsvundet i 78 år: Nu har dansk museum endelig fundet det

Det tyske transportskib M/S Pionier, der blev sænket under Anden Verdenskrig, er endelig blevet fundet.

Det oplyser Sea War Museum Jutland i en pressemeddelelse.

2. september 1940 var skibet var på vej fra Frederikshavn til Frederiksstad i Norge med 823 mænd og kvinder om bord, men så gik det galt.

En voldsom eksplosion betød, at skibet begyndte at synke, og det kostede i sidste ende 338 tyske tropper livet. Ifølge Sea War Museum Jutland blev det dermed den værste krigsbegivenhed, som ramte de tyske styrker i Danmark under den fem år lange besættelse.

Efterfølgende har der været mange gisninger om, hvad der helt præcist skete med skibet. På den ene side har briterne oplyst, at det var ubåden HMS Sturgeon, der sendte M/S Pionier til havets bund med en torpedo, mens tyskerne nægtede.

Ifølge tysk propaganda var der derimod tale om,at skibet enten sejlede på en mine, blev ramt af sabotage eller blev offer for en kedelsprængning.

Revet midt over

Men nu er vi blevet en anelse klogere.

- Vores scanning af vraget underbygger de britiske rapporter. Agterskibet mangler, og alt tyder på, at skibet er blevet revet midt over af en torpedo. Den agterste del er sandsynligvis sunket med det samme, hvorefter den forreste del er drevet langt mod øst, før den sank.

- Vi fandt den ganske vist i internationalt farvand, men helt inde på svensk sokkelområde,” siger Sea War Museum Jutlands direktør, Gert Normann Andersen.

Ifølge museumsdirektøren bliver det også interessant endelig at få svar på, hvad skibet var lastet med. Der har blandt været spekulationer om, at skibet transporterede enorme kanoner og eksplosiver, men det er aldrig blevet bekræftet.

93 af de omkomne blev aldrig fundet, mens de overlevende kom i land i Danmark.

Opdateres...