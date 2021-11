Skidt nyt efter 90 dage - ekspert tager det med ro

Hundredtusindvis af danskere har fået Pfizers vaccine, der skal hjælpe med at beskytte os mod coronavirus.

Men nu viser et nyt britisk studie, der er offentliggjort i The British Medical Journal, hvordan beskyttelsen daler drastisk efter halvfems dage.

Resultater viser, hvordan personer, der har modtaget to doser med Pfizers vaccine har en markant større risiko for at blive smittet med covid-19 efter 90 dage i forhold til efter to til tre uger.

Og det bliver endnu værre efter 180 dage.

Forskerne bag studiet har samlet data i Israel, der var den første nation til at vaccinere med Pfizers vaccine. Og på baggrund af den undersøgelse har de lavet følgende diagram, der viser, hvordan effekten aftager gradvist.

Ekstra Bladet har talt med Jan Pravsgaard Christensen, der er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi. Han har ikke set studiet og ønsker derfor ikke at forholde sig til det direkte.

Han har dog en række generelle betragtninger om vaccinerne, der kan være med til at undgå misforståelser, når vi taler om effekt.

- Vi havde fra start en forventning om, at effekten ville dale over tid. Men her er det meget vigtigt at definere, hvad vi taler om. Er det beskyttelsen mod infektion eller beskyttelsen mod alvorlig sygdom. Begge ting er selvfølgelig vigtige, for hvis vaccinen beskyttede 100 procent, så ville vi have en stor immunitet i samfundet, og virus ville sprede sig mindre.

- Men det allervigtigste er, at den stadig beskytter imod alvorlig sygdom, så vi undgår folk bliver alvorligt syge og skal indlægges, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Hun understreger samtidig, at da producenterne fik godkendt deres vacciner var det med det argument, at de beskyttede mod at blive alvorlig syg. Ikke, at det du var 100 procent sikker på ikke at få en infektion.

- Så det er ikke overraskende for mig, siger han.