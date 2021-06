Skidt nyt for vaccine-kalenderen: CureVac forsinket

Tirsdag oplyste den tyske føderale sundhedsminister, Jens Spahn, sine politiske kollegaer om, at godkendelsen af den tyske CureVac-vaccine trækker ud.

Den vil tidligst blive godkendt i august, lød det. Det skriver flere tyske medier, heriblandt SWR.

Udskydelsen betyder desværre også, at den danske vaccinekalender vil blive udskudt med yderligere halvanden til to uger, siger Andreas Steno, der er chetstrateg hos Nordea Market, og som følger coronaudviklingen tæt.

Årsagen er, at CureVac lige nu er indregnet i den danske vaccinekalender allerede fra juli.

- Der er 378.000 borgere, der skal vaccineres om ugen i juli. Vi ved, at vi får 270.000 Pfizer-vacciner om ugen og cirka 45.000 vacciner fra Moderna. Dermed mangler der stadigvæk cirka 65.000 vacciner om ugen, som skulle komme fra CureVac, siger Andreas Steno.

Chefstrateg hos Nordea Markets, Andreas Steno, følger coronaudviklingen tæt, da den har stor indflydelse på den globale økonomi. Foto: PR

Magnus Heunicke kunne 5. juni fortælle, at vaccinekalenderen ville blive udskudt med to uger, så de sidste borgere ville være færdigvaccinerede 12. september.

Her lød begrundelsen, at Sundhedsstyrelsen nu forventede at få de første vacciner fra den tyske producent CureVac i juli, hvor de tidligere havde regnet med juni.

Nu hedder det altså tidligst august.

- Vi har nu fået et hint om, at CureVac ikke bliver godkendt før august. Den bedste case er, at CureVac kan bruges i første uge af august. Det betyder, at vi kommer til at mangle 65.000 CureVac-vacciner om ugen i hele juli, hvilket samlet bliver mere end 260.000 vacciner, som nu skal tages ud af kalenderen, siger Andreas Steno.

Udskydelse på 'halvanden til to uger'

Den sidste gruppe, der skal vaccineres, er borgere mellem 30-34 år. Denne gruppe består ifølge vaccinekalenderen af 344.006 danskere, og hvis man regner med et lille frafald fra folk, der ikke vil vaccineres, så må det forventes, at størstedelen af denne gruppe, vil få deres vaccination udskudt, forklarer Andreas Steno:

- Det betyder en udskydelse på halvanden til to uger af vaccinekalenderen igen, siger han.

Hvordan kan det være, at vi gang på gang skal have nyheder om, at vaccinekalenderen bliver udskudt? Kunne man ikke have forudset denne udvikling?

- Det virker til, at man har haft et ønske om langsomt at liste den her nyhed om vaccineudsættelser ud. Fordi det ikke var oplagt at gøre samtidig med, at man tog to vacciner ud af programmet, siger Nordea Markets chefstrateg.

Han forventer nu, at der vil kommet et øget politisk pres for at få Johnson & Johnson-vaccinen genoptaget i det officielle vaccineprogram.

Ekstra Bladet har kontaktet for Sundhedsstyrelsen for at få svar på, hvad de forventer, at udskydelsen af CureVac-vaccinen vil betyde for vaccinekalenderen. De er endnu ikke vendt tilbage med svar.

Andreas Steno har af flere omgang fortalt til Ekstra Bladet, at Sundhedsministeriets vaccinekalender var for optimistisk. Det kan du læse om her og her.