Skilsmisse-krise

Du kender det måske.

Stress på arbejdet kan påvirke parforholdet. Med børn, arbejde og mad på bordet - der går hverdag i den, og det er svært at holde romantikken i live.

Og nu viser det sig, at det ikke kun er mennesker, som til sidst må give op og kaste håndklædet i ringen.

Netop på grund af øget stress i hverdagen, er der pludselig kommet en stigning i skilsmisser blandt albatrosser. Og forskere mener, at den øgede stress skyldes global opvarmning.

Det skriver The Guardian.

Stress

På grund af varmere temperaturer, kan albatrosserne ikke finde mad ved deres normale habitater. De er derfor nødt til at søge længere væk for at kunne bringe mad til deres partner og unge. Men albatrossers stressniveau stiger også generelt ved højere temperaturer - også selvom der er mad. Francesco Ventura, en af forskerne bag undersøgelsen, mener, at albatrosserne skylder den stressende hverdag på deres partner, hvilket også er en medvirkende faktor til skilsmisse-stigningen.

Ligesom unge mennesker i Danmark tager albatrossen også ud i sine unge år på dannelsesrejse. Foto: Ritzau Scanpix

Normalt ligger skilsmisseraten for albatrosser på 1-3%, men de seneste år er der sket en stigning, så nu er det 8%. I undersøgelsen har forskere kigget på 15.500 par i over 15 år.

Dannelsesrejse

Albatrosserne lever i 50-60 år, og er altså for det meste monogame hele deres liv. De har en lang akavet teenage-fase, og de tager derfor ofte på lange rejse langt væk for at lære dem selv at kende - ikke ulig unge mennesker i Danmark.

Men nu deler de altså også i stigende grad et andet overgangsritual, som nok også virker genkendeligt for mange af os: De har stress på grund af klima-krisen, de må arbejde mere for at skaffe mad på bordet, oplever logistiske vanskeligheder i forhold til den lange rejsetid. Det må sætte selv det mest stabile forhold under pres.