Skilsmissebørn beder myndigheder om hjælp

Aldrig har så mange skilsmissebørn taget initiativ til at få ændret i blandt andet samværet med deres forældre.

Det viser en opgørelse fra Familieretshuset, som Kristeligt Dagblad har fået aktindsigt i.

Udviklingen kan ifølge eksperter skyldes indførelsen af det nye familieretlige system, der trådte i kraft den 1. april i år.

De nye regler betyder, at Statsforvaltningen er lukket og erstattet af Familieretshuset, der i højere grad skal tage højde for børnenes behov ved skilsmisser.

Fokussen på børnenes behov indebærer blandt andet, at der i Familieretshuset er blevet oprettet en særlig børneenhed, der skal føre samtaler med børn, der ønsker at gøre brug af deres såkaldte initiativret og eksempelvis ændre deres samværsordning, deres bopæl, eller hvem som har forældremyndigheden.

Kirsten Rosenkilde er kontorchef på forældreansvarsområdet i Familieretshuset i Aabenraa og Odense. Det er blandt andet hendes afdeling, der står for at indkalde forældre til en samtale, hvis deres børn har gjort brug af initiativretten.

- Vi oplever, at flere og flere børn henvender sig på baggrund af barnets initiativret, og vi ved faktisk ikke, hvad den reelle baggrund for stigningen er.

- Måske er det, fordi vi har fået et nyt familieretligt system, der i højere grad fokuserer på, at børn skal inddrages, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Barnets initiativret har eksisteret siden 2007. Rettigheden betyder kort fortalt, at et barn i alderen 10 til 17 år kan kontakte Familieretshuset eller Børns Vilkår og bede om hjælp til at få ændret sin skilsmisseordning. Derefter skal Familieretshuset så indkalde forældrene til et møde.

I årets tre første måneder, da skilsmissesager stadig hørte under Statsforvaltningen, gjorde 33 børn brug af denne initiativret.

I de følgende fem måneder, efter at Familieretshuset blev oprettet, er tallet femdoblet, så der har været mere end én henvendelse dagligt. Således har i alt 197 børn gjort brug af deres initiativret til og med august i år.

Selv om 2019 endnu ikke er slut, er det højere end noget andet år siden ordningens indførelse i 2007.