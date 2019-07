Skilte-bommert: - Har lidt røde ører

Danmarks næststørste by har fået sig en ny bydel, hvis man skal tro et nyopsat skilt

Vi kan allesammen komme til at lave en stavefejl, når vi skriver. Men nogle stavefejl har større konsekvenser end andre.

Det kan man formentlig nikke genkendende til hos entreprenørvirksomheden SafeRoad.

De står nemlig bag et vejskilt, der informerer bilister, hvilken vej de skal køre, hvis de skal til Brabrand Nord, når de drejer ned ad J.P. Larsens Vej.

Her har et ekstra 'n' sneget sig ind, så man nu kører mod 'Branbrand Nord'. Det skriver TV2 ØSTJYLLAND.

Hvor ligger Branbrand? En ærgerlig tastefejl. Foto: Screenshot

Trods fejlen tager driftschefen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, bommerten med ophøjet ro.

- SafeRoad har lidt røde ører, det har de sagt, og de er i gang med at bestille et nyt skilt, som bliver sat op. Og så er det sådan noget, vi smiler lidt ad over en kop kaffe, han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det nye skilt er bestilt som en hastesag, og kommunen forventer, at det kommer snarest. Indtil da hænger der et lille skilt, der informerer om, at der er en reparation i gang.