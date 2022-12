Skimmel og fedtrester: Populær restaurant får sur smiley og bøde

Nørrebro Bryghus har for anden gang inden for fire måneder modtaget en bøde og en sur smiley af Fødevarestyrelsen

I denne tid suser folk i massevis ud til julefrokoster på diverse beværtninger. Og en af de mere populære af slagsen er Nørrebro Bryghus.

Men det kunne være, at man lige skulle tænke en ekstra gang over, om man nu også skulle derhen. I hvert fald hvis man skal tro på Fødevarestyrelsens kontrollanter.

En kontrolrapport fra et besøg stedet 24. november viser nemlig, at Nørrebros Bryghus har fået en sur smiley, samt en bøde på 15.000 kroner, eksempelvis for mangelfuld rengøring.

I rapporten fremgår det blandt andet, at der er er fundet belægninger af fedtstof, samt skimmelvækst, i køkkenet.

Annonce:

'Udsugningen over komfur, fremstod med mørkebrune belægninger af fedtstof og stegeos. Køleskabe under produktionsborde i produktionsområde på 1. sal, fremstod med grønne, hvide og sorte belægninger af, hvad der formodes af være skimmelvækst indvendig.'

Derudover fandt man også ansamlinger af snavs og støv flere steder blandt andet på bagtrappen til lageret.

Anden gang på fire måneder

Og det er ikke første gang, at Fødevarestyrelsen er ude med riven efter den populære beværtning.

Artiklen fortsætter under billedet ...



I juletiden valfarter folk til de københavnske beværtninger for at holde julefrokost. Og Nørrebro Bryghus er en af de populære steder. Foto: Nørrebro Bryghus Pressefoto

I august var de nemlig også et smut forbi bryghuset, og her kunne de altså også konstatere, at dele af rengøringen ikke var fyldestgørende. Det fremgår af kontrolrapporten fra 9. august.

Dette besøg kostede også Nørrebro Bryghus en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Snavs og skimmel er også et gennemgående problem i denne rapport.

Annonce:

'I ventilation i kølerum i kælder ses der tykke belægninger af snavs og formodet skimmel, i samlinger på flere reoler i kølerummet ses der snavs og skimmel. På gulv ved afløb i kølerummet ses der snavs og gamle madrester.'

Læs også: Skal du i supermarkedet - så læs dette først

Beklager meget

Martin Thomsen, administrerende direktør ved Nørrebro Bryghus, erkender, at det er beklageligt at modtage to sure smileys indenfor fire måneder.

Han erkender samtidig, at der er steder, hvor rengøringen har været mangelfuld.

- Eksempelvis har vi en bagtrappe, og den mente Fødevarestyrelsen ikke var rengjort ordentligt. Der kan jeg ikke sige andet end, det har de ret i, og det beklager jeg meget. Men det er et nyt fokusområde, som vi nu har taget til efterretning.



- Der er også fundet fedt- og osrester ved udsugningen, samt skimmelvækst i køleskabe. Er det ikke helt almindelig kotume, at sådan nogle ting ikke skal være i et køkken?

Annonce:

- Skimmelvæksten blev fundet i nogle køleskabe, som der ikke var fødevarer i, da de ikke længere blev brugt. Vi valgte nemlig at lave en stor investering og skifte dem ud efter besøget i august, hvor vi fik at vide, at de var af ældre dato. Problemet er dog, at producenten ligger i Italien, og derfor får vi dem først leveret i uge 1. Kølerummet er desuden ved at blive renoveret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nørrebro Bryghus har fået to sure smileyer og bøder for 25.000 kroner indenfor de seneste fire måneder. Foto: Nørrebro Bryghus Pressefoto

- Derfor er jeg egentlig også overrasket over, at man vælger at kommentere på det. Vi har jo dokumentation på, at processen med udskiftningen er i gang. Men jeg erkender, at de køleskabe, som var taget ud af produktion, ikke var rene.

- I forhold til emhætten, så har vi gjort den rent på samme måde siden første besøg, og den ser ud på samme måde, men det har så alligevel ikke været godt nok på besøget i november. Og det må jeg jo så tage til efterretning, at vi alligevel ikke har gjort den godt nok rent.

Skal ikke være bekymrede

- Kan du forsikre de kunder, som har spist hos jer i perioderne omkring kontrolbesøgene, at de kan være trygge omkring deres besøg?

Annonce:

- Jeg kan garantere, at de har været i sikre hænder hos os. Vi har helt styr på vores egenkontrol, og vores håndtering af fødevarerne. Det rengøring, som er blevet pointeret, er i områder der ikke berører fødevarerne.

- Kan du forstå, hvis der er nogle kunder derude, som sidder tilbage med en følelse af, at de ikke har lyst til at tage ind til jer, når de læser det der står i kontrolrapporterne?

- Jeg håber, at hvis folk stiller sig undrende overfor noget, at de så retter henvendelse til os. Fordi jeg er af den fulde overbevisning, at når man kender historikken bag de her to kontrolrapporter, så vil man ikke være det mindste utryg, ved at komme ind til os. Vi får jo også rigtig mange gode anmeldelser fra kunder.

- Hvordan vil i fremadrettet sikre, at jeres rengøring og inventar overholder fødevaremyndighedernes standard?

Annonce:

- Jamen vi vil sådan set fortsætte den proces, som vi har haft altid. Vi har et detaljeret egenkontrolsprogram, hvor vi dagligt laver rengøring, som vi følger op på. Og så vil vi fortsat løbende sørge for, at de nye fokusområder for Fødevarestyrelsen bliver implementeret i vores egenkontrol.

Læs også: Sådan skal du opbevare din mad