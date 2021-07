Skimmel, spin og støv: Sur smiley til Rema1000

Skimmel, spin og støv.

Det var nogle af de ting, Fødevarestyrelsen fandt, da de aflagde Rema1000 i Nørreport Centret i Holstebro en visit i slutningen af juni, fremgår det af kontrolrapporten fra besøget.

Og den ringe rengøring i butikkens kølerum resulterede i en eddikesur smiley til butikken.

'Kølerum med mælk fremstod med skimmellignende belægninger på hyldeknægter og hylder. Gulv fremstod med gamle produktrester og snavs,' skriver Fødevarestyrelsen i sin rapport.

'Under tilsynet var kølerummets gulv fyldt op med fødevarer, og det var derfor svært at kunne gøre rent. To medarbejdere var ved at forsøge at vaske en lille del af gulvet mellem varerne med gamle produktrester, hvilket resulterede i, at der lå brugt rengøringsudstyr med gamle produktrester oven på fødevarer i kølerum,' fortsætter de.

Fødevarestyrelsen beskriver desuden, at der var mørke, skimmellignende belægninger på kølerummets loft ved kondensatoren ved opbevaringen af frugt, grønt og spiritus, ligesom der var spin og støv på udstyret og i hjørnerne.

'Generelt fremstod rummet ikke tilstrækkeligt rengjort,' slår styrelsen fast.

Lægger sig fladt ned

Kommunikationschef hos Rema1000 Jonas Schrøder oplyser over for Ekstra Bladet, at butikken har modtaget en bøde på 10.000 kroner.

- Det er ikke godt nok. Sådan noget må og skal ikke ske, og det er noget, vi tager meget alvorligt, siger Jonas Schrøder.

- Nu får vi hjulpet købmanden i butikken med at få indført nogle ordentlige procedurer, så man husker at komme hele vejen rundt, når man gør rent. Kunderne skal vide sig sikre på, at der er styr på hygiejnen, fortsætter han.

- Kan man vide sig sikker på hygiejnen, hvis man handler i den pågældende butik nu?

- Det regner jeg bestemt med. Efter sådan en smiley, tror jeg, at man lærer af tingene, siger Jonas Schrøder.