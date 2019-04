Skimmelsvamp i DSB: Flyttede lederne men lod medarbejderne sidde

Efter mistanke om skimmelsvamp blev S-togsledelsen flyttet, mens medarbejderne måtte blive i lokaler, som de selv mistænkte for at have skimmelsvamp

Der er tilsyneladende forskel på folk i DSB.

Det lader i hvert fald til at være tilfældet, hvis man skal tro seks medarbejdere, der har kontaktet Ekstra Bladet.

Der blev nemlig i december fundet skimmelsvamp på ledelsesgangen i lokalerne på Hovedbanegården, Bernstorffsgade 22 og 24.

Før der var en endegyldig rapport, blev hele ledelsesgangen flyttet til nye lokaler, mens de almindelige medarbejdere fik at vide, at de måtte vente på rapporten.

Ifølge de medarbejdere, der har kontaktet Ekstra Bladet, nægtede ledelsen at undersøge deres lokaler til at starte med. Underdirektør i DSB Anette Haugaard er dog ikke enig i den udlægning.

- Det har absolut intet på sig. Vi undersøgte selvfølgelig den bygning, hvor problemet var, først. Vi fik sat en rapport hurtigt i gang. Hvis pauselokalerne havde ligget tættere på det oprindelige findested, havde vi undersøgt det først og rykket dem først, siger hun til Ekstra Bladet.

Læs DSB's udlægning af sagen i bunden af artiklen.

De seks DSB-medarbejdere, der har kontaktet Ekstra Bladet, har alle valgt at være anonyme grundet frygt for ledelsen.

- Vi spurgte, hvad med os? Vi sidder også på den etage. Vi fik at vide, at det var meget usandsynligt, men vi blev ved med at sige, at det ikke kunne være rigtigt. Undersøgelsen viste, at der var nogle svampesporer, men der skete ikke rigtig andet, end at vi blev spurgt, om vi ikke kunne finde andre steder at holde pause, siger en anonym medarbejder, her kaldet Anton, til Ekstra Bladet.

DSB understreger, at der ifølge dem er højt til loftet. De stiller sig uforstående overfor, at medarbejderne har valgt at være anonyme.

længerevarende ophold

I en intern mail til medarbejderne skriver DSB, at lederne er flyttet fra deres kontorer, da deres arbejde medfører 'længerevarende og vedvarende ophold' i lokaler med risiko for skimmelsvamp.

Det er dog muligt at opholde sig otte timer i streg flere dage i træk i pauselokalerne som medarbejder, hvis man har en såkaldt rådighedsvagt. En rådighedsvagt betyder, at man møder ind og står til rådighed, hvis der nu skulle opstå sygdom. Det mener DSB i mailen dog ikke berettiger en flytning.

'Det falder nemlig ind under kategorien 'længerevarende og vedvarende ophold'. Det gør ophold på pausestue eller i et omklædningsrum ikke - heller ikke ophold som rådighed nogle dage i træk,' lyder det i mailen.

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er i mine øjne at ofre arbejderne for lederne. Når man på en mistanke flytter lederne, men lader de almindelige medarbejdere være, viser man, at lederne er mere værd end arbejderne, siger Anton.

- Forholdet mellem arbejderne og lederne er på nulpunktet. Det er gået på frost. Vi har ingen tillid til ledelsen mere. Vi kan ikke stole på dem mere, siger han.

Ledelsen har dog en helt anden opfattelse af situationen.

Underdirektør: - Jeg er meget forundret

Anette Haugaard, der er underdirektør i DSB, kan overhovedet ikke genkende de anonyme medarbejderes udlægning af sagen.

- I den bygning, hvor lederne sidder, har vi været i gang med en større ombygning. I den forbindelse opdagede en af lederne synlig skimmelsvamp, hvorfor vi flyttede dem til andre lokaler. Vi satte en grundig test i gang, som 1. marts bekræftede skimmelsvamp.

- Ifølge de medarbejdere, der har kontaktet os, ville de have en undersøgelse af deres lokaler i samme moment, men det afslog i. Hvordan kan det være?

- Det er ikke rigtigt. Da vi rykkede lederne, satte vi straks en test i gang af pauselokalerne, som blev gennemført 11. marts, hvor vi fik rapporten 18. marts. Den viste, at der var en smule svamp i et af lokalerne, men under grænseniveauet. Vi rykkede medarbejderne 18.-22. marts. Vi synes, vi har handlet resolut.

- De medarbejdere, der har kontaktet os, føler sig forfordelt i forhold til lederne. Hvad siger du til det?

- Det har absolut intet på sig. Vi undersøgte selvfølgelig den bygning, hvor problemet var, først. Vi fik sat en rapport hurtigt i gang. Hvis pauselokalerne havde ligget tættere på det oprindelige findested, havde vi undersøgt det først og rykket dem først.

- Af det, du fortæller, virker det underligt, at der skulle være medarbejdere, der er utilfredse med jeres håndtering af sagen?

- Ja, det er jeg også meget forundret over. Det er min overbevisning, at vi har handlet, så hurtigt vi kunne.

- I en intern mail gør I opmærksom på, at lederne blev flyttet, fordi de har vedvarende ophold i lokalerne. Samtidig skriver i, at ophold i pauselokalerne ikke kan klassificeres på samme måde. Det lyder, som om I har været bevidste om risikoen for skimmelsvamp i lokalerne, men har sagt, at medarbejderne er nødt til at bruge dem?

- Det kan jeg ikke forstå, at du konkluderer. Der var synlig skimmelsvamp hos lederne, hvorfor vi flyttede dem og satte en rapport i gang. Da rapporten viste, at der var meget skimmelsvamp, satte vi endnu en rapport i gang for tilstødende lokaler. Så snart vi fik den rapport, rykkede vi medarbejderne ud.

- Medarbejderne tør ikke stå frem med navn af frygt for ledelsen. Hvad tænker du om det?

- Det er jeg også meget forundret over. Hvis man ser på deres fagforenings hjemmeside og Facebook-sider, vil du se, at vi har rigtig højt til loftet i DSB i forhold til kritik. Jeg kan slet ikke genkende, at der skulle være skredet hårdt ind for medarbejdere, der har kritiseret ledelsen, siger Anette Haugaard.