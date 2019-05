Skipper med bøn til Frederiksen: Opsig velfærdsaftale

Opsig velfærdsforliget.

Sådan lyder den klare opfordring fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, til S-formand Mette Frederiksen, når hun onsdag stiller sig på talerstolen i anledning af 1. maj.

- Jeg har et budskab med til Socialdemokratiet om, at jeg håber, de vil opsige det velfærdsforlig, som betyder, at pensionsalderen stiger og stiger og stiger, siger Pernille Skipper.

Velfærdsforliget fra 2006 er den politiske aftale, som regulerer en gradvis optrapning af pensionsalderen. Den blev indgået af den daværende regering - Venstre og Det Konservative Folkeparti - samt Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti.

Og spørgsmålet er, om Socialdemokratiet kan gennemføre sit forslag om en ret til tidligere pension for nedslidte, hvis ikke de opsiger forliget.

Nej, mener regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale. Partierne henviser til de særlige uskrevne regler på Christiansborg om, at forlig skal overholdes eller opsiges før et valg, hvis man vil ændre dem.

Socialdemokratiet mener dog, at det eneste, der i dag er forligsbelagt fra velfærdsforliget fra 2006, er forhøjelsen af levetiden. Desuden er et forlig ikke juridisk bindende.

Men fordi der er uenighed om, hvorvidt velfærdsforliget er afgørende for, om der kan laves en aftale om differentieret pension efter et valg, bør Socialdemokratiet ikke tøve med at komme ud af aftalen.

- Det jo vanvittigt risikabelt at teste det, siger Pernille Skipper.

- Jeg opfordrer Socialdemokratiet til at komme ud af den rodebutik med Lars Løkke Rasmussen (V) og resten af højrefløjen. Og så lad os lave en rød aftale efter et valg, når vi forhåbentligt har et flertal til det.

Da Socialdemokratiet i januar kom med forslaget om, at man skal have ret til at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har en høj anciennitet på arbejdsmarkedet, indledtes en række forhandlingsmøder mellem regeringen, S, DF og R.

Socialdemokratiet måtte dog forlade forhandlingerne, da de andre partier ikke mente, at forslaget var konkret nok.

Regeringspartierne, DF og De Radikale forhandler nu videre om bedre adgang til seniorførtidspension.

Søndag foreslog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også at ændre på pensionsalderen efter et valg.

Enten kan man lade pensionsalderen stige langsommere, eller man kan gøre det muligt at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet, mod at man modtager en lavere ydelse i folkepension, foreslår han.

Ændringerne skal ifølge statsministeren træde i kraft efter 2040, og ligesom Mette Frederiksen vil Løkke ikke lægge sig fast på en præcis model før efter valget.