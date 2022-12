Skisportssteder slår alarm: Står i slem kattepine

Skisportssteder over hele verden er ramt af et paradoks, der på sigt vil gøre det svært for dem at sikre, at der er sne nok til skigale turister, hvis de ikke tænker i grønne løsninger

Vinteren står for døren.

Endelig kan danske skiturister drage mod alperne eller de norske fjelde for at få sne under skistøvlerne uden strenge coronarestriktioner.

Men skisportstederne er fanget i et andet, presserende problem. Klimaudfordringerne smelter sneen, mens snekanoner i den nuværende inflationskrise koster kassen i strøm.

Sådan pakker du bilen til skiferien.

Ikke grøn energi

Samtidig er snekanoner og skilifter store klimasyndere, som ifølge amerikanske CNN udleder meget C02. Mange skisportssteder har ligeledes forpligtet sig til at nedbringe deres CO2-udslip, hvilket skaber massive udfordringer.

Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) vurderer således, at 2022 kan blive det varmeste nogensinde, mens de kommende fem år vil ligge på mindst det samme niveau temperaturmæssigt.

Det betyder, at snekanoner i højere grad skal tages i brug for at kunne sikre sne nok til hele sæsonen. Det skaber enorme udfordringer i lande som Frankrig, hvor skiturisme årligt indbringer mere end 10 milliarder kroner.

Alligevel lover turistchef i Courchevel, der er én af de tre hovedbyer i skisportsstedet De Tre Dale, at man vil være CO2-neutral inden 2037.

- Det er et verdensomspændende ansvar at gøre noget. Det er ikke en marketingsstrategi, men et ansvar, som alle skal have for den næste generation. Hvis vi ikke beskytter naturen, har vi ikke skiløb i fremtiden, siger Gilles Delaruelle til CNN.

Hjemmesiden Save Our Snow samler historier om bæredygtighed fra verdens 250 førende skisportssteder. Her lyder det, at 58 af disse nu udelukkende er drevet af grøn energi.

- Vi har set, at der er klimaændringer i bjergene. Vi har set højere temperaturer, vi har set nye snehøjder på toppen af ​​bjerget, og at sneen ikke kommer i samme mængde som tidligere. Der er mange forandringer, og det skal vi tage os af, lyder det fra Gilles Delaruelle.

Klimaforandringer udgør ifølge forskere 'en eksistentiel trussel for vinterturismeindustrien'. Arkivfoto: Colourbox

Smelter hurtigere her

I Alperne rammer klimaforandringerne dobbelt så hårdt som andre steder, og i dag er skisæsonen en måned kortere end for 50 år siden. Snekanoner kan dog udskyde problemet med manglende sne, men det kan altså være en stakket frist, hvis ambitionen om grøn omstilling skal indfries.

’Mens verdens gennemsnitlige temperatur er øget med én grad de sidste 120 år, så er den i Alperne steget med to grader - og inden udgangen af dette århundrede kan næsten 70 procent af det årlige snedække være forsvundet fra bjergkæden’, konkluderede en rapport fra det franske universitet i Strasbourg i oktober.

Ifølge forskerne udgør klimaforandringerne ‘en eksistentiel trussel for vinterturismeindustrien’, og hvis den globale temperaturstigning ikke holdes under to grader, så vil der reelt ikke være nogen sne til skiløb på pister, der ligger mindre end 2.500 meter over havets overflade.