Skjuler mundbind: Frygter tyveknægte

- Mundbind findes i kassen.

Sådan lyder beskeden til nogle af de mange kunder, der landet over er gået på jagt efter mundbind i den seneste tid.

Ekstra Bladet har onsdag taget en tur rundt i supermarkeder på begge sider af Storebælt for at tage temperaturen på efterspørgslen på mundbind.

Her fortæller flere butikschefer, at de oplever eller frygter tyveri af de eftertragtede mundbind. De vil eller kan dog ikke stå frem med navn, da de alle henviser til, at det er pressecheferne i deres respektive kæder, der skal udtale sig.

Overvejer alarmer

En butikschef der dog gerne vil udtale sig, er Daniel Hansen fra Fakta på Rolighedsvej i København.

Han fortæller, at håndsprit var i høj kurs for tyveknægte i foråret. Derfor har han nu taget sine forholdsregler:

- Vi har haft mundbindene bag kassen fra start for at undgå, at det ender ligesom med håndspritten.

Samme melding kommer fra Føtex Food på Jagtvej, hvor teamleder Michael Skeel også holder mundbindene ved kassen.

Han fortæller også, at han har overvejet at sætte alarmer på nogle af de små, blå pakker for at forhindre et eventuelt tyveri.

Samme syn i Randers

Også Ekstra Bladets reporter i Randers måtte lede forgæves efter mundbindene.

- De gemmer sig heromme hos mig, fortæller den venlige kasseekspedient fra Fakta ved Dytmærsken.

I Føtex på Mariagervej i det nordlige Randers ligger mundbindene til gengæld frit tilgængelige på hylderne - eller snarere én lille hylde i den store butik.

Ved nitiden om formiddagen er der dog kun 12 pakker med tre styks i hver tilbage.



Mundbind på lager i Føtex Randers. Foto: EKSTRA BLADET

Ikke tale med pressen

Flere af de butikschefer, Ekstra Bladet har talt med her til formiddag, fortæller, at de ikke må udtale sig til pressen uden koordinering med pressechefer i henholdsvis Coop og Salling Group.

Til Ekstra Bladet forklarer kommunikations- og analysechef i Coop, Lars Aarup:

- Vi er en utrolig åben virksomhed, men de mennesker, der står ude i butikkerne er ansat til det, de gør der. Og så er der nogen, der er ansat til at tale med pressen, og det gør vi.

Men er det ikke de pågældende butikschefer, der kender situationen i deres egne butikker bedst?

- Det er tit, at vi har butikschefer til at snakke om forskellige ting. Men i den her sag, er det mig.

Så det er kun under corona, at der er fælleskoordinering?

- Nej, det kan være alle mulige sager.

Han fortæller i øvrigt, at der er flere mundbind på vej til Coops butikker. Han opfordrer dog til, at folk, der ikke umiddelbart har brug for mundbind, holder igen:

- De mundbind, der er, skal holde til pendlere og dem, der har brug for det, såsom de udsatte og ældre.