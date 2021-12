Skjuler verdens rigeste mand sandheden?

Ifølge flere store amerikanske medier bor Elon Musk i en kæmpe-villa ejet af sin gode ven og PayPal stifter Ken Howery. Selv han har tidligere proklameret, at han bor i et beskedens hjem i den sydlige del af Texas

Verdens rigeste mand trækker igen overskrifter i Guds eget land, USA.

Elon Musk, der for nylig blev kåret til årets person af TIME, har tidligere fortalt vidt og bredt, at han har solgt alle sine huse, og bor i et beskedent hjem til knap 325.000 danske kroner i Boca Chica, Texas. Et hus, han lejer igennem sin virksomhed SpaceX.

Imidlertid viser det sig nu, at huset ganske rigtigt eksisterer, men om Tesla-stifteren bor der, er tilsyneladende en anden sag.

Angiveligt bor han i en kæmpe villa i Austin Texas, som han lejer af sin gode milliardær-ven og medstifter af PayPal Ken Howery. Et firma, hvor Elon Musk selv begyndte sin karriere.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder The Wall Street Journal og Observer.

Huset koster i omegnen af 80 millioner danske kroner.

Både Elon Musk og Ken Howery er en del af 'PayPal Mafia', som det bliver kaldt i USA, fordi flere af hovedpersonerne bag betalingsplatformen i dag står i spidsen for en række af USA's største tech-virksomheder.

Forhører sig om huse

Selvom den excentriske rigmand tidligere har pralet på Twitter om, at han ikke vil eje nogle huse, har han ifølge The Wall Street Journal rakt ud til flere ejendomsmæglere i jagten på drømmeboligen i Texas.

Han har tidligere udtalt, at han har solgt alle sin huse pånær et, der bliver brugt som udlejningsejendom til arrangementer. I TIME's artikel, hvor han blev kåret til årets person, fremgik det også, at 'verdens rigeste mand ikke ejer et hus'.

Elon Musk dele vandende, men at han formå at skabe forretninger, kan ingen tage fra ham. Foto: Aly Song / Reuters.

Efter Wall Street Journal offentliggjorde deres historie, har Ken Howery været ude og afvise, at Elon Musk skulle have en sin dagligdag i hans hjem.

- Elon bor ikke i mit hus, han bor i Sydtexas. Han bor i ny og næ som gæst i mit hjem, når han rejser til Austin, siger Ken Howery til Wall Street Journal.

Selv har hovedpersonen også været ude at afvise mediets påstande til Insider og samtidig slået fast, at han ikke er på udkig efter nye huse.

Svimlende formue

Ifølge Bloomberg Billionaire Index er Elon Musk for nuværende verdens rigeste mand med anslået værdier på 274 milliarder dollars. En formue, der blandt andet er skabt gennem elbilproducenten Tesla.

Ifølge eget udsagn vil Elon Musk i 2021 betale knap 72,5 milliarder danske kroner i skat.

Nummer to på listen over verdens rigeste er Amazon-stifteren Jeff Bezos, der ifølge Bloomberg har værdier for 197 milliarder dollars.