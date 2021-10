Skjult kvindegruppe radikaliserede i Danmark

En 39-årig dansk kvinde står foran en retssag, hvor hun er tiltalt for at ville producere en bombe og begå et terrorangreb.

Hun er tiltalt for at sprede propaganda for Islamisk Stat, for at oprette profiler for Islamisk Stat på blandt andet Whatsapp, Telegram, Viper og Facebook - og for at have ydet økonomisk støtte til en person eller gruppe med forbindelse til Islamisk Stat.

Kvinden er dermed seneste eksempel på, at det ikke kun er mænd, der sidder på anklagebænken i terrorsager. Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger har hun været en del af et hemmeligt netværk af kvinder.

Et netværk, der trækker tråde tilbage i tiden til flere kvinder, der rejste til Syrien. Og som en del af blev samlet i Team Dawahs kvindegruppe, som den terrortiltalte kvinde ifølge Ekstra Bladets oplysninger tidligere har været en del af.

- Hvis man ser på den forskning, der findes omkring kvinder og terror, kan man se, at kvinder i stigende grad tager del i terroraktiviteter og engagerer sig i ekstremistiske bevægelser, lyder det fra Sara Jul Jacobsen fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, der har en ph.d. i kvinder og militant islam.

Artiklen fortsættes under boksen ...

Hør hele historien i tredje episode af Ekstra Bladets nye podcast 'Homegrown' her eller i din foretrukne podcast-app;

Var medlem af kvindegruppe

En række kilder beskriver til Ekstra Bladet, at den 39-årige kvinde tidligere var medlem af kvindegruppen, men forlod den i 2018 sammen med en mand, der er tiltalt samme terrorsag som hende.

Af flere kilder bliver den 39-årige kvinde beskrevet som værende 'meget ekstrem' i sine holdninger.

Hun er nu sammen med to andre tiltalt for at have anskaffet sig materialer til at producere sprængstoffet TATP samt materialer til at producere en fjernudløser. I anklageskriftet bliver det beskrevet, at de 'gjorde forberedelser til fremstilling af en eller flere bomber' efter at have undersøgt og drøftet mulige mål.

Samtidig er hun tiltalt for at facilitere kommunikation på sociale medier og mail-konti for tre personer, der alle var tilknyttet Islamisk Stat, at have udbredt propagandamateriale samt sendt flere pengeoverførsler til personer, der begår eller har til hensigt at begå terror.

Sagen forventes at starte op 4. november, så det vides endnu ikke, hvordan de tiltalte forholder sig til sagen. Ekstra Bladet har kontaktet dem og forelagt dem de oplysningerne, men ingen af dem er vendt tilbage på vores henvendelse.

Artiklen fortsættes under videoen ...

Ekstra Bladet har i forbindelse med podcasten 'Homegrown' interviewet Bilal Ismail, der er stifter af Team Dawah, men nu har meldt sig ud

Undervist bag et lagen

Ekstra Bladet har i forbindelse med podcasten 'Homegrown' talt med en kvinde, der tidligere har været en del af netop Team Dawahs kvindegruppe.

Hun fortæller, hvordan kvinderne blev undervist i et kælderlokale bag et lagen, så de ikke kunne se deres mandlige underviser.

Ydermere fortæller hun, at kvinderne blev undervist i at støtte mujahidinerne (de hellige krigere, red.) og tage afstand fra vantro.

På daværende tidspunkt talte kvindegruppen omkring ni kvinder, og hun beskriver at de pressede hende til at indtage de samme holdninger som gruppen. Der foregik indoktrinering og radikalisering, beskriver hun.

Kvinderne forsøgte samtidig at gifte hende væk til en af mændene fra mandegruppen, hvilket hun nægtede.

Ifølge kvinden er gruppen ekstremt sikkerhedsbevidste, og de lægger altid deres telefoner væk, når de snakker om deres sympatier for ekstremistiske grupper.

Kvinden udtaler sig anonymt med henblik på hendes sikkerhed. Ekstra Bladet er bekendt med hendes identitet.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Billedet er fra en IS-propagandavideo. Her ses en kvinde i kamp. Foto: Screenshot fra propagandavideo

Ekspert: Kvindepropaganda handler om frigørelse

Sara Jul Jacobsen har forsket i kvindespecifik jihad-propaganda, og hun beskriver, at den propaganda, der er rettet mod kvinder ofte taler ind i identitetsemner - tit målrettet mod identitetssøgende unge kvinder.

Hun beskriver, at kvinder ofte beskrives som stærke og selvstændige i denne type propaganda, og at materialet forsøger at tale ind i et oprør med en vestligt syn på muslimske kvinder som værende undertrykte.

- Så de er blevet rekrutteret af en propaganda, som i hvert fald konstruerer kvinden, som et stærkt væsen og som henvender sig til nogen, hvor det har været tiltalende at abonnere på det syn om sig selv, frem for den opfattelse de føler, det danske samfund har på dem som passive, mandsdominerede og som undertrykte, siger hun.

Ifølge Sara Jul Jacobsen er der sket et markant skifte i den kvinde-målrettede propaganda - et skifte der peger i retning af en langt mere aktiv og ekstremistisk forventning til kvindernes rolle.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger underviste Leyla Olgun kvinder i miljøet. Hun rejste senere til Syrien i 2016. Foto: Show TV

Trækker tråde til kvinder, der tog til Syrien

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger trækker kvindenetværket tråde tilbage i tiden og knyttes til en kvinde ved navn Leyla Olgun.

Hun rejste sammen med sin søster til Syrien i 2016, efter angiveligt at være blevet radikaliseret.

En række kilder fortæller til Ekstra Bladet, at Leyla Olgun var en helt central skikkelse i det radikale kvindemiljø på daværende tidspunkt, og at hun underviste en gruppe kvinder.

Det skulle angiveligt være fragmenter af det kvindemiljø i Danmark, som hun efterlod, da hun tog til Syrien, der senere blev indhyllet i Team Dawahs kvindegruppe.

Lyt til de første tre episoder af Ekstra Bladets podcast Homegrown her eller i din fortrukne podcast-app: