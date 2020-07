Skjulte optagelser vækker bekymring blandt ældre: - Det er frygteligt

- Det er nedværdigende. Jeg kan slet ikke forstå, hvad det skal til for.

Sådan lød reaktionerne, da nogle af beboerne på Lokalcenter Marselis i Aarhus i dag så de skjulte optagelser fra TV2-dokumentaren om plejehjemmet Kongsgården, som Ekstra Bladet har valgt at bringe.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

De ældre, der er tilknyttet lokalcenteret bor i egen bolig ved centeret. Optagelserne vækkede bekymring for, hvad der kan vente dem, hvis en dag de må flytte på plejehjem:

- Efter at have set det her, vil jeg jo nødigt på plejehjem. Det er frygteligt, at nogen i det hele taget kan gøre sådan. Det forstår jeg ikke. De skulle ikke have sådan et arbejde, siger 88-årige Lita Elsborg, der bor i egen bolig på Lokalcenter Marselis til TV2 ØSTJYLLAND.

Sektoren er udsultet

Også i Aarhus Kommunes ældreråd har optagelserne vagt forargelse og bekymring.

- Jeg har egentlig troet, at kvaliteten var nogenlunde, selvom området var nedslidt. Men det man hører nu med Kongsgården, det synes jeg er rystende og overraskende, lyder det fra formand Jan Radzewicz til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at problemet ligger i manglende ressourcer:

- Sektoren er udsultet gennem flere år. Det giver stress, dårligt arbejdsmiljø, fortravlet personale, en hård og dårlig tone, og det smitter af på de pårørende og beboerne på plejehjemmene. Jeg er overbevist om, at det skyldes manglende ressourcer, siger Jan Radzewicz.

Samtidig bidrager de manglende ressourcer til det, som Jan Radzewicz kalder en forråelse af personalet.

- Man har ikke tid, og man går forbi og overser, og håber at problemerne og plejebehovet går over af sig selv, og så sker der den slags ting, siger Jan Radzewicz og fortsætter:

- Men det vi har set på TV-optagelserne, er jo ikke noget, der peger entydigt på manglende ressourcer. Der er jo flere personale tilstede på billederne, der er enige om at behandle beboeren sådan, og der skal altså gøres noget ved kulturen. Det er ikke i orden at behandle en beboer sådan.

De rigtige mennesker ansat

På Christiansborg har flere politikere meldt sig på banen efter offentliggørelsen af optagelserne.

Blandt andet Kristian Thulesen Dahl, politisk ordfører for Dansk Folkeparti:

- Det her handler om, at det er de rigtige mennesker, vi får ansat i vores ældrepleje. Der er jo gudskelov tusindvis af mennesker, der arbejder med vores ældre hver eneste dag, som gør det rigtig godt.

- Men de lider jo ligeså meget, som alle andre gør, når der så er brodne kar og folk, der slet ikke burde være der. Det er jo det billede, der bliver skabt, som nu kommer frem. Det lider de ansatte, der gør det godt jo også under, siger han.

Kirsten Normann Andersen, der er medlem af Sundheds – og Ældreudvalget for SF mener, at der skal ses på den kultur, der er blandt personalet, og deres mulighed for at rette kritik, når noget ikke er rigtigt:

Man må jo antage, at det er en form for forråelse, når fagudlært personale kan behandle ældre borgere på den her måde. Og så tror jeg i høj grad også, at det handler om, at personalet har svært ved at vinde gehør for deres kritik for, hvordan ældreplejen har fungeret de seneste år, siger Kirsten Normann Andersen (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.